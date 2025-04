Experto montañista revela cuál es la verdadera meta al hacer cumbres en Colombia

Aunque en Colombia hay cientos de montañistas que cuenta con la experiencia requerida para ascender los nevados del país, hay muchos deportistas que quieren practicar este deporte extremo sin la debida orientación y entrenamiento.

Por esa razón, Daniel Michaan, montañista experto con más de tres décadas de experiencia, explica lo fundamental sobre los ascensos a las montañas, que son conocidos como cumbres.

Lo primero que señala Michaan es que el entrenamiento, aunque fundamental, no traduce que automáticamente se logrará el objetivo de llegar a la cumbre de la montaña porque pueden pasar muchas cosas.

“Claro que pasa, incluso un montañista experimentado se puede enfermar. Estar entrenado no es una garantía de que no habrá enfermedades en la altura. Se reduce el riesgo, pero no es garantía”, afirmó.

Durante la conversación en el videopodcast Sin Filtro de SEMANA agregó: “Cuando pequeño, me dio la pálida por falta de conocimiento y deshidratación o no comer bien. Ahora no porque soy precavido y tengo toda la logística preparada”.

Aseguró que uno de los temas más importantes cuando alguien quiere subir una montaña es el de la alimentación y que eso no significa comer bastante, creencia que tienen algunos.

“Hay que hacer una dieta balanceada y en la montaña hay que aumentar la ingesta de hidratos de carbono como la papa, arroz, harinas y proteína. Comer bien, pero balanceado y durante la actividad física se demanda más alimento”, afirmó.

Así mismo, dijo que cualquier persona puede tener complicaciones durante los extensos trayectos y que todo empieza con un leve dolor de cabeza: “El soroche es común que dé, en mi caso, no he dejado que pase de un dolor de cabeza. La deshidratación es uno de los primeros factores que lleva a muchas patologías en la montaña. La gente no hidrata muy bien y eso es lo que se llama el soroche, que técnicamente es un mal agudo de montaña leve”.

Daniel Michan, guía de Montaña. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El experto aseguró que cualquier persona puede subir una montaña, pero que si es sedentaria debe hacerse una preparación de, por lo menos, un mes para evitar cualquier tipo de complicación. De igual forma, indicó que el ascenso no es una carrera y que, por eso, debe hacerse de manera tranquila para cumplir con los objetivos.

“La meta es llegar, la cumbre es la mitad del camino porque la meta es llegar a la casa sano y salvo. Hay que disfrutar el camino, la experiencia, la vista. Lo importante es que la seguridad y la vida es lo primero”, sostuvo.