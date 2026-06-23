Dos de los monumentos más visitados del mundo adelantan la hora de cierre por ola de calor

La Torre Eiffel y el Museo del Louvre cerrarán más temprano debido a una ola de calor en Francia, informaron la empresa operadora de la Dama de Hierro y la dirección del museo parisino.

Se trata de dos de los monumentos más visitados del mundo. Francia afronta una intensa ola de calor, con temperaturas que alcanzan los 40 °C en algunas zonas.

Esta situación también obligó al Monte Saint-Michel, otro de los lugares más frecuentados del país, a recomendar a los turistas que pospongan su visita.

La Torre Eiffel. Foto: Getty Images

Otros museos, especialmente en Lyon (centro) y Nantes (oeste), ofrecen acceso gratuito para que las personas puedan resguardarse del calor en su interior.

La Torre Eiffel, que recibe cerca de 7 millones de visitantes al año, de los cuales aproximadamente el 75 % son extranjeros, adelantó el martes su hora de cierre a las 4:00 p. m., en lugar de las 12:45 a. m., horario habitual durante la temporada alta.

“Nos vemos obligados a adaptarnos a las altas temperaturas; la prioridad es la seguridad de nuestros equipos y de nuestros visitantes”, explicó la empresa operadora del monumento, SETE.

Esto significa que el último acceso para visitar el monumento será a las 12:15 p. m. y a la 1:30 p. m. para los restaurantes.

Este miércoles es “muy probable” que el monumento vuelva a cerrar antes de la hora habitual, según SETE.

Por su parte, el Museo del Louvre cerrará sus puertas a las 4:00 p. m. en lugar de las 6:00 p. m., entre miércoles y sábado, para hacer frente a la ola de calor, que dificulta “las condiciones de visita y de trabajo”, anunció el martes su dirección.

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Con una superficie de 73.000 m², “su edificio histórico, aunque naturalmente resistente en algunas partes de su arquitectura, sigue siendo frágil y no está lo suficientemente adaptado al cambio climático”, explicó.

“Es al final del día cuando la acumulación de calor es mayor, acentuada por la densidad de visitantes”, según la dirección de la pinacoteca.

El museo, que recibe unos nueve millones de visitantes al año, adaptará “sus horarios y sus medidas en función de la evolución de la situación”, precisó.

Museo del Louvre. Foto: Getty Images

Es la segunda ola de calor en Europa occidental en menos de un mes.

Según el consenso científico, el cambio climático provocado por la actividad humana intensifica los fenómenos meteorológicos extremos, en particular los episodios de calor intenso.

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Desde hace varios días, más del 90 % de la población francesa está expuesta a un calor extremo y excepcional.

La noche del lunes, con una temperatura mínima de 21,6 °C, fue la más cálida jamás registrada en Francia desde que comenzaron las mediciones en 1947, según el organismo meteorológico Météo-France.

*Con información de AFP.