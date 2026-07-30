Revelan las 10 mejores ciudades del mundo para disfrutar la comida callejera; nadie esperaba el primer lugar

Cuando los turistas piensan en comida callejera, lo primero que pasa por la cabeza son los destinos icónicos como México, Vietnam o Italia, donde los viajeros buscan tacos, bánh mi (platillo de Vietnam) o pizza al taglio (pizza horneada en bandejas rectangulares) para disfrutar sabores auténticos mientras recorren las calles.

¿Qué país tiene la mejor comida callejera del mundo?

Sin embargo, un nuevo estudio sorprendió al poner a una ciudad europea en el primer lugar del ranking mundial dedicado a este tipo de gastronomía.

La investigación fue hecha por Radical Storage, que analizó 6.897 lugares de comida callejera que hay en las 100 ciudades más visitadas del planeta. Para hacer la clasificación, los especialistas evaluaron aspectos como la cantidad de locales con calificaciones superiores a cuatro estrellas, la variedad de cocinas disponibles, la oferta para vegetarianos, veganos y personas que requieren alimentos sin gluten, además de los precios y la cantidad de vendedores por kilómetro cuadrado.

Para el análisis se consideraron tanto puestos y camiones de comida, como restaurantes con mesas especializadas en preparaciones tradicionales de comida callejera. Entre todos los criterios, la cantidad de vendedores tuvo el mayor peso en la puntuación final, seguida por la facilidad de precios.

Las ciudades del mundo que tienen la mejor comida callejera. Foto: Getty Images

¿En qué ciudades está la mejor comida callejera?

París fue la ciudad que logró quedarse con el primer lugar al obtener una calificación de 7.2 sobre 10. La capital francesa cuenta con 401 establecimientos incluidos en el estudio, de los cuales el 69.1% supera las cuatro estrellas. Además, tiene la cantidad de vendedores en 3.82 por kilómetro cuadrado.

El segundo puesto fue para Atenas, que alcanzó 6.9 puntos gracias a su amplia variedad gastronómica, con 29 tipos de cocina, y una elevada concentración de puestos de comida.

Banh mi, platillo estrella en Vietnam. Foto: Getty Images

En tercer lugar apareció Tesalónica, ciudad en Grecia, destacada porque el 77.1% de sus opciones fueron clasificadas como económicas.

El listado también incluye a Barcelona, Londres, Rodas (isla en Grecia), Roma, Hanói (capital de Vietnam), Budapest y Ámsterdam.

Rodas destacó por tener el mayor porcentaje de lugares con más de cuatro estrellas, mientras que Londres lideró la diversidad culinaria al ofrecer platillos de 39 tipos de cocina diferentes.

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El resultado demuestra que la comida callejera ya no solo se mide por la tradición gastronómica de un destino, sino también por la calidad, accesibilidad y diversidad de su oferta, factores que hoy influyen cada vez más en las decisiones de quienes viajan buscando experiencias culinarias que queden en la memoria.