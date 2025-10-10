Suscribirse

¿Los conoce? Estiwar G eligió los sitios donde un turista debe comer en Bogotá

Luis Fernando, creador de Estiwar G, recomendó en Sin Filtro cinco lugares a los que a un extranjero le gustaría ir a comer en Bogotá. “Son vainas con las que ellos van a decir: ‘yo probé esto en Colombia’”.

Redacción Turismo
11 de octubre de 2025, 2:16 a. m.
Luis Fernando Arias, publicista y creador de Estiwar G, | Foto: HELEN RAMÍREZ - SEMANA

Estiwar G, reconocido productor y creador de contenido gastronómico en redes sociales, es uno de los personajes más reconocidos y seguidos en el país.

Con un estilo auténtico, ha logrado cautivar seguidores e impulsar la gastronomía de Bogotá a través de sus videos que rápidamente son virales.

Lo más tradicional en sus redes es el popular Toxitour donde busca, prueba y recomienda comida rica y barata en diferentes puntos de la capital.

En diálogo con Sin Filtro en SEMANA, Estiwar G lanzó una serie de recomendaciones para los extranjeros que visiten nuestro país. Asegura que un bogotano tiene que ser un buen anfitrión y llevar a unos puntos clave que son, por excelencia, lugares que se deben visitar para probar su gastronomía.

Contexto: Luis Fernando, el creador de Estiwar G, y una charla totalmente ‘Sin Filtro’

“Si viene un extranjero tiene que ir a la plaza de Paloquemao, tiene que darse un tour por allá. También por la Perseverancia, en la plaza habrá más variedad porque hay caldo de ministro, pajarilla, pata, lengua, esas son las vainas exóticas que un extranjero le contará a su familia que probó en Colombia. Tiene que comer pelanga, si es gomelo pues que vaya a cerca a la estación de Toberín”, dijo.

También lanzó otras recomendaciones con otro tipo de comida que podría ser extraña para un europeo, por ejemplo, pero que debe probar si viene a Bogotá. “Tiene que ir a comer fritanga donde doña Segunda o en la plaza del 12 de octubre. Doña Segunda es marca registrada de la fritanga y es un lugar donde hay que ir”.

Aunque tiene un gusto personal por la comida llanera, el creador de contenido asegura que es otra opción que tienen para llevar a los extranjeros que quieren probar la gastronomía de nuestro país.

“Tiene que comer costilla enchicharronada, tiene que probar la carne a la llanera. A mi me gusta mucho un lugar que queda cerca de San Andresito de San José, es una auténtica mamona”.

Diego Bonilla y Luis Fernando Arias conocido como Estiwar G. | Foto: HELEN RAMÍREZ - SEMANA

Luis Fernando o Estiwar G asegura que disfruta haciendo sus recorridos por las diferentes localidades de Bogotá y que de esa manera ha probado todo tipo de alimentos, aunque reconoce que muy pocas veces ha tenido malas experiencias.

Durante la conversación contó detalles de su vida, sobre cómo se metió en el mundo de las redes sociales y las dificultades que tuvo, pero que superó con el paso del tiempo y que le sirvieron para salir adelante y convertirse en un influencer que busca ayudar a los demás.

