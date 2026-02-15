Estiwar G expuso el barrio más peligroso o “eléctrico” de Bogotá y la pesada experiencia que tuvo: “Lo pueden pirañar”

De una de las temporadas de MasterChef Celebrity, uno de los participantes llamó demasiado la atención, y por esto, su contenido, en el cual muestra realidades de ciertas zonas de la capital, atrae a sus seguidores y a una gran cantidad de internautas en las redes sociales.

Estiwar G en sus diferentes plataformas se encarga de mostrar restaurantes desconocidos, pero también muestra las duras realidades que enfrentan ciertos barrios al sur de la ciudad.

Recientemente, el creador de contenido estuvo en entrevista con la emisora La Kalle, y allí contó una experiencia en donde se encontró con un territorio bastante hostil y que le hizo reflexionar hasta donde están dispuestos los creadores a llegar, con tal de grabar y publicar contenido.

Estiwar G, creador de contenido Foto: HELEN RAMÍREZ - SEMANA

En esta conversación le preguntaron si en alguna oportunidad había sentido que corría riesgo real, ya que suele grabar en zonas “pesadas”.

De manera inmediata, Estiwar contó una vez en la que vivió un momento de tensión real:

“Un barrio que sí me pareció medio impactante se llama El Pesebre. También conocido com Río de Janeiro”, dijo, y contó que una de las personas lo reconoció, lo saludó, pero también le hizo una advertencia que lo dejó alerta.

🦈 Estiwar G nos cuenta cuál ha sido el barrio más "eléctrico" donde ha grabado su Toxitur. ¡El mismísimo Santorini Bogotano! 🏘️😱

“Yo le pregunto: ‘Buena, perro’, y el man me dice: ‘Qué dice, Estiwar?’. Pues el man había visto mis videos [...] Me dice: ‘Perro, lo pueden pirañar’. Si un ñero le dice que lo pueden pirañar a otro ñero, es que el barrio es eléctrico, papi”, añadió.

El creador de contenido firmó que hay ciertos barrios en los que aunque muchas personas consideran peligrosos, no se siente tal sensación al ver niños en las calles, negocios abiertos, entre otros, pero este fue el caso.

“Uno no se siente tan en peligro cuando hay gente, cuando ve al niño corriendo, el chuzo de empanadas, la tienda abierta. Eso es un buen indicio. No, esto era un barrio re silencioso”, afirmó, confirmando que la advertencia que le habían dado, sí era real.

Mientras iba caminando por estas calles, el creador de contenido se dio cuenta que en medio del silencio, también veía ciertos rostros de personas que tenían “Pintas así como gárgolas, mirando raro”, dijo.

Estiwar G, creador de contenido Foto: HELEN RAMÍREZ - SEMANA

“Yo ese barrio no lo conocía. Lo había visto desde afuera porque le dicen el Santorini bogotano, porque tiene las casas blanquitas”.

En un momento, Estiwar llegó a una cuadra bastante densa y allí una de las personas que escribió anteriormente le dijo directamente que no podía grabar.

“Yo iba grabando y llegué a una cuadra donde había más actividad, pero era la olla”, “Llegaron como los sayas de esa olla y me dijeron: ‘Venga, perro, ¿qué está haciendo? Aquí no se puede grabar", recordó.

El creador de contenido afirmó que aunque no se lo dijeron en tono negativo ni fuerte, si fue una clara advertencia para que dejara de hacer lo que estaba haciendo.

“Me dijeron: ‘Con usted la buena, pero perro, aquí no grabe”, señaló, y añadió que después de eso se fue de lugar.

En cuanto a la reflexión que le dejó esta experiencia, Estiwar llego a pensar hasta qué punto un creador está dispuesto a llegar con tal de tener contenido.

“Uno sabe hasta qué punto hay gente en YouTube que se va hasta lo profundo y se expone, pero yo ya dije: ‘ya tengo material, ¿qué más hago aquí? y me bajé muy tranquilo", concluyó.