“Toqué muchos fondos”: la confesión más personal de Estiwar G sobre sus adicciones; contó todo lo que le pasó

Estiwar G, reconocido productor y creador de contenido gastronómico en redes sociales, es uno de los personajes más reconocidos y seguidos en el país. Con un estilo auténtico, ha logrado cautivar seguidores e impulsar la gastronomía de Bogotá a través de sus videos que rápidamente son virales.

Sus redes sociales están llenas de seguidores porque han encontrado un personaje natural, auténtico, cercano y que muestra diferentes situaciones de una manera sencilla.

Sin embargo, la vida de Luis Fernando Arias, creador de Estiwar G, no ha sido fácil.

En el más reciente episodio de Sin Filtro en SEMAMA, patrocinado por Latam Airlines, abrió su corazón y contó facetas desconocidas de su vida que lo golpearon, pero que hoy le permiten hablar con criterio y aconsejar a los jóvenes del país.

“Yo toqué fondo y varias veces. Fondos de fondos, toqué el fondito y el fondo abismal, no toqué lo profundo, pero estuve a punto. Con varias sustancias y ha sido una carrera desde los 15 años, empecé con cosas blandas como el alcohol y el cigarrillo hasta cosas más pesadas“, contó.

Luis Fernando tiene 32 años, pero confesó que tuvo bastantes problemas en su juventud y que ahora cree que todo fue producto de la inmadurez y de permanecer todo el tiempo en las calles.

“Lo más fuerte que llegué a consumir fue el pegante y dentro del mundo de la calle eso es lo más bajo. El basuco es bajo y fuerte, pero el pegante es lo peor, porque se pierde la noción de todo y es una sustancia que logra lo peor”, dijo.

A pesar de que hoy en día es uno de los creadores de contenido más reconocidos en Colombia, no le da temor hablar de su vida porque cree que su mensaje puede servir para que muchos jóvenes no se equivoquen en su adolescencia. Por eso, hizo unas recomendaciones para las personas que sufran adicciones.

“Lo principal es el deseo de dejar de consumir, el deseo viene porque uno se da cuenta de que se estrelló, que perdió la familia o que se vende la ropa. Eso es muy duro. A veces otras personas te animan a reconocer que se está viviendo mal y que uno se destruyó la vida. El primer paso es reconocer y evitar la negación, hay que mirarse al espejo y decirse mentiras”, aseguró.

Agregó que todo adicto debe tener “un poder superior, al que uno conciba. Yo creo en Dios, en la fuerza del amor, en los valores, creo en el universo. Hay que apoyarse en algo que sea más fuerte que la adicción, entonces uno debe tomar decisiones”.

Diego Bonilla y Luis Fernando Arias. | Foto: HELEN RAMÍREZ - SEMANA

Confesó que salir de las adicciones no es fácil y que el primer paso debe ser reconocerlo para poder obtener ayuda de profesionales.

“Hay que tener una red de apoyo confiable, estar con personas que no consuman. Una familia que ayude y lo saque a uno adelante, es muy valioso. Si uno quiere librarse de una adicción y alguien de la familia lo incita a caer, es muy malo. Hay que evitar los estímulos, como lugares y personas que puedan hacer recordar los vicios”, sostuvo.

En este momento, su vida ha dado un giro de 180 grados, pero quiere tener presente lo que vivió para nunca olvidar cómo llegó a ser la persona que es ahora: “Si uno tiene una mente fuerte, es más fácil dejar todo atrás. Hay que elegir algo que le guste a uno; yo hago mis videos y eso me encanta y me ocupa tiempo”.

Sobre las recaídas piensa que no son necesarias, pero como pueden ocurrir en cualquier momento, envía un mensaje: “Yo he tenido recaídas, yo desde los 19 años he tratado de dejar las sustancias, y a esa edad fue mi primer proceso. A los ocho meses recaí, a los dos años, pero en este momento ya superé los dos años y estoy muy bien. Esto es un paso a paso y estoy en ese camino".

Agregó: “No es parte del proceso, pero un recaída sirve para darse cuenta de muchas cosas. Sin embargo, uno va madurando y se va dando cuenta de todo lo malo”.

Así mismo, dijo que las personas no deben tener temor de buscar ayuda porque, justamente, es un paso fundamental para salir de una adicción. “Los grupos de narcóticos anónimos son gratuitos, eso sirve mucho y es un grupo de apoyo fundamental. Yo hablo de esto de frente, tal vez lo haga porque soy ñero (risas), pero la verdad es que no me pesa hablar de esto", señaló.