Se acerca agosto y el plan de elevar cometa se hace imperdible, pues este es considerado uno de los mejores meses para esta práctica porque coincide con una temporada en la que suelen presentarse vientos más constantes e intensos en gran parte de Colombia.

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Estas condiciones climáticas permiten que las cometas se mantengan estables y alcancen mayor altura, lo que convierte esta actividad en un plan ideal para disfrutar al aire libre con familiares y amigos.

Además, agosto está ligado a una tradición que se ha mantenido durante generaciones y es que en muchas ciudades y municipios se organizan festivales, concursos y encuentros dedicados a las cometas, especialmente durante los fines de semana y alrededor del puente festivo del mes.

La elevación de cometas es un plan para disfrutar en familia Foto: Guillermo Torres

Así las cosas, muy cerca de Bogotá hay tres sitios que son considerados como los mejores para el desarrollo de este plan, gracias a que tienen espacios amplios y despejados y los vientos soplan de manera fuerte. Estas son las opciones.

Embalse del Sisga

Este es un lugar ideal para elevar cometas gracias a sus amplios espacios abiertos y la presencia de corrientes de viento constantes que crean las condiciones perfectas para esta actividad.

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Además, es un destino que ofrece un entorno natural lindo que convierte la experiencia en un plan de día completo. Los visitantes pueden disfrutar de la vista del embalse, organizar un pícnic, recorrer senderos, tomar fotografías del paisaje y degustar su rica gastronomía.

El Sisga es un espacio ideal para elevar cometas. Foto: Captura de pantalla YouTube / Prensa Alcaldía de Chocontá

Su cercanía con Bogotá también lo convierten en una buena opción para quienes buscan escapar de la ciudad y disfrutar de una jornada al aire libre en familia o con amigos.

Embalse del Neusa

El Parque Forestal Embalse del Neusa es uno de los escenarios naturales más destacados cerca de Bogotá, donde los viajeros disfrutan de diversas actividades al aire libre. Precisamente, una de ellas es la elevación de cometas gracias a sus amplios espacios abiertos.

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De igual forma, los visitantes pueden practicar pesca deportiva, realizar planes acuáticos, acampar y compartir asados en familia o con amigos; un lugar especial para vivir experiencias diferentes y únicas.

El Embalse del Neusa es uno de los sitios ideales para elevar cometa cerca de Bogotá. Foto: Getty Images

Parque Pionono

Este parque, ubicado en el municipio de Sopó, es un buen lugar para el mencionado plan, gracias a que se encuentra en una zona alta donde suelen registrarse corrientes de viento constantes, especialmente durante la temporada de agosto. Además, tiene espacios despejados que permiten que las cometas se eleven con facilidad y sin enredarse en cuerdas o árboles, algo que puede ser frecuente en otros lugares.

Este es un buen sitio para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza. Desde sus miradores se obtienen panorámicas de la sabana de Bogotá, mientras que sus senderos ecológicos permiten realizar caminatas y observar la flora y fauna propias del bosque altoandino. Esta reserva ecológica presta su servicio al público de miércoles a domingo y festivos de 9 a.m. a 4:30 p.m.