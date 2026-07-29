¿Cuántos peajes hay de Bogotá a Cali? Este es el listado oficial de precios, según Invías

Bogotá y Cali son dos de las principales ciudades de Colombia, y su conexión vial es fundamental para el desarrollo del país.

La distancia por carretera entre ambas ciudades es de aproximadamente 445 kilómetros. El recorrido en vehículo puede tomar entre 10 y 11 horas, dependiendo de la ruta elegida y de las condiciones del tráfico.

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De acuerdo con el Sistema de Información Vial (SINC) del Invías, estos son los 10 peajes ubicados entre Bogotá y Cali, junto con la tarifa correspondiente a la categoría I (automóviles, camperos, camionetas y microbuses):

Chusacá (sector Girardot - Silvania): $13.900 Chinauta (sector Girardot - Silvania): 13.300 Chicoral (sector Variante Chicoral): $13.800 Gualanday (sector Ibagué (Puente Blanco) - Cruce Ruta 45 (Espinal)): $12.700 Túnel de la Línea Tolima (sector La Línea - Cajamarca): $12.400 Corozal (sector La Paila - Club Campestre): $14.600 Betania (sector Aguaclara - Río de Oro): $8.200 Cerrito (sector Cali - Palmira - Buga): $11.000 Rozo (sector de Palmaseca - El Cerrito): $11.000 Estambul (sector Cali - Palmira - Buga): $11.100

La suma de todos los peajes da un total de $121.400 para los vehículos de categoría 1.

Peaje. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El barrio de Cali que todos deberían visitar: un lugar mágico, lleno de arte, cultura y gastronomía

Cali se ha consolidado como una de las ciudades más atractivas para visitar en Colombia gracias a su riqueza cultural, su clima cálido y la hospitalidad de su gente. Reconocida como la capital mundial de la salsa, ofrece una vibrante vida nocturna y festivales que permiten a los visitantes disfrutar de este género musical.

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La capital vallecaucana cuenta con sitios emblemáticos como el Cristo Rey, el Bulevar del Río y el barrio San Antonio, que combinan historia, arte y hermosas vistas de la ciudad.

Precisamente este último lugar es considerado un rincón mágico que todo quien visita este destino debería visitar, un escenario para dejarse encantar con su arquitectura colonial, su agenda cultural y su propuesta de gastronomía internacional tipo fusión.

Se caracteriza por exhibir calles adoquinadas, casas tradicionales y un ambiente bohemio que transporta a los visitantes a otra época, conservando el encanto de la arquitectura colonial colombiana. Las fachadas blancas, los balcones de madera y las ventanas de hierro forjado crean un paisaje pintoresco que invita a recorrer cada rincón y disfrutar de su historia.

Además de su belleza arquitectónica, San Antonio se destaca porque en sus alrededores es posible encontrar cafés, restaurantes, galerías de arte y tiendas de artesanías que reflejan el talento local.