El atractivo turístico de Cali que ha registrado un incremento de visitas en las últimas semanas; todos quieren ir a conocerlo

Se trata de un emblemático monumento que fue inaugurado el 25 de octubre de 1953.

Redacción Turismo
12 de diciembre de 2025, 3:57 p. m.
Cali, Colombia
Ecoparque Cristo Rey en Cali, Colombia | Foto: Créditos: Alcaldía de Santiago de Cali / API

Desde el pasado 7 de diciembre, en el marco de la celebración del Día de las Velitas, Cali encendió oficialmente su alumbrado navideño con una apuesta tecnológica y estética que transforma la ciudad con 140 millones de luces led.

No obstante, más allá de ofrecer esta experiencia visual imperdible que permanecerá activa hasta los primeros días de enero de 2026, la Alcaldía de Cali anunció en noviembre una noticia destacada sobre uno de sus principales atractivos turísticos, que ha impulsado notablemente la afluencia de visitantes y residentes en las últimas semanas.

Contexto: ¿Cómo programar el recorrido navideño del Tren de la Sabana en diciembre y cuáles son la tarifas?

Cambios de acceso a Cristo Rey y ampliación de horarios

Según informó la administración, desde el 17 de noviembre de 2025 dejó de ser obligatorio inscribirse previamente para ingresar al emblemático monumento Cristo Rey, uno de los símbolos más representativos de la capital vallecaucana, inaugurado el 25 de octubre del año 1953, como un homenaje cincuenta años después de la culminación de la Guerra de los Mil Días.

Además, también se extendieron los horarios de visitas todos los días desde las 6:00 a. m. hasta las 8:00 p. m., recalcando que la entrada se mantendrá de manera gratuita.

Gracias a esta medida, de acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría de Turismo de Cali, más visitantes se han animado a hacer los recorridos del ecoparque de Cristo Rey, por lo que se ha registrado un aumento de un 30 % desde que se implementó el horario extendido en el icónico mirador de la vereda Cabuyal, perteneciente al corregimiento Los Andes.

Cali, Colombia
Se incrementan al visitar al Ecoparque Cristo Rey | Foto: Créditos: Alcaldía de Santiago de Cali / API

Mónica Londoño, coordinadora del Grupo de Conservación de Ecosistemas del Dagma, explicó que la comparativa entre los últimos quince días de octubre (cuando el horario era de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.) y noviembre (que se amplió de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.), demuestra un claro cambio positivo con la extensión de horario y la eliminación de la inscripción previa para el ingreso al ecoparque.

“Encontramos que el tramo 5 (donde está el mirador) tuvo 16.788 visitantes y, con este incremento de horario, hemos pasado a 21.863 personas, teniendo más o menos un 30 % de aumento en el número de ingresos”, destacó.

Contexto: El municipio antioqueño que le rinde homenaje al cacao; un destino imperdible para hacer planes de naturaleza

De igual manera, agregó que en “el tramo 2 y tramo 3 (pasarelas que empiezan detrás del Hospital Universitario del Valle y se extienden por la avenida de Los Cerros) registró un incremento mucho mayor, aproximadamente del 90 %”.

“En el tramo 2 pasamos de 2957 personas a 4985 visitantes y en el tramo 3, va de 1695 a 3735 caminantes, lo que demuestra que la ciudadanía ha recibido este cambio con optimismo”, aseguró la coordinadora del Grupo de Conservación de Ecosistemas del Dagma.

