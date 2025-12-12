Antioquia cuenta con nueve subregiones en las que alberga sus 125 municipios. Una de ellas es el suroeste, un área ubicada entre las vertientes de las cordilleras Occidental y Central, que está conformada por 23 municipios.

Según la Gobernación del departamento, se trata de una tierra privilegiada por su variedad de pisos térmicos y sus inmensas panorámicas, que hacen de estas tierras un destino ideal para visitar.

En esta zona, a tres horas y media de Medellín, se encuentra Támesis, un destino que les ofrece a los viajeros una temperatura promedio de 23 grados centígrados, un lugar privilegiado por la cantidad de agua que baña su territorio y además tiene 13 rutas camineras para conectar con la naturaleza, de acuerdo con el portal Turismo Antioquia Travel.

De igual forma, los turistas tienen la posibilidad de realizar la ruta de los petroglifos con más de 1.500 obras talladas a mano o visitar el Museo Arqueológico Cartama, planes imperdibles e ideales para pasar unos días de descanso en medio de lindos paisajes y mucha vegetación.

Támesis destaca por sus bellos paisajes. | Foto: Cortesía - Antioquia es Mágica

Este destino es ideal para los amantes de la aventura, la naturaleza, el bienestar y la cultura, pues allí es posible disfrutar de diversidad de planes y actividades al aire libre, mientras se disfruta de una rica taza de café.

Fiestas del cacao

En estas tierras es de gran importancia la producción de cacao y por ello, cada año, se realizan fiestas en homenaje a este producto, un evento que combina música, alegría y tradición.

Durante varios días, el parque principal se llena de color, alegría y orgullo por el producto insignia que da vida a su economía y su identidad: el cacao.

¿Qué hacer en Támesis?

Los sitios de interés para conocer en este municipio antioqueño son diversos. Por ejemplo, está el Balneario y zona de camping Río Frío, donde se respira aire fresco, se disfruta de aguas cristalinas y es posible experimentar momentos de relajación y conexión consigo mismo. Está ubicado a cerca de 7 kilómetros del casco urbano.

Támesis, en Antioquia, es el lugar en donde hay mayor número de petroglifos en el país. | Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

A este lugar se suman el Cerro Cristo Rey, que embellece el paisaje urbano de Támesis; los organales de San Antonio, un cúmulo de rocas alrededor del cauce del río que lleva este nombre, y la Virgen de la Peña, que es visitada por devotos en romerías. Allí se celebran ceremonias religiosas en su honor.

En este pueblo otro de los imperdibles para conocer es el Jardín Botánico Municipal, un sitio para valorar la riqueza de la flora y la fauna de este destino, pero también un lugar que enamora por su ambiente, sonidos y paisaje. Los amantes de la naturaleza no deben perdérselo.