Suscribirse

Turismo

El pequeño pueblo de Antioquia donde es posible caminar entre cascadas y bosques sagrados

Este municipio antes era parte de Frontino y queda a menos de 5 horas de Medellín.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
27 de noviembre de 2025, 2:41 p. m.
Dabeiba, Antioquia
Dabeiba es el hogar de 11 comunidades indígenas. | Foto: Créditos: Alcaldía de Dabeiba / API

Ubicado al noroccidente de la subregión occidente de Antioquia, a unos 173 kilómetros desde Medellín, se encuentra el pequeño pueblo de Dabeiba, conocido popularmente como el “paraíso de aventura” del departamento.

Este municipio, aunque no es tan famoso como otros destinos antioqueños, sorprende por la riqueza de sus atractivos naturales, que incluyen numerosas cascadas y bosques sagrados ideales para realizar caminatas y admirar paisajes fascinantes.

Contexto: Reconocida aerolínea anuncia descuentos de hasta el 70% para volar hasta agosto de 2026: rutas, fechas y todo lo que debe saber

Gracias a estos aspectos, Dabeiba es reconocido como uno de los destinos más diversos del occidente antioqueño, resaltando en el mapa turístico también por albergar 11 comunidades indígenas que enriquecen la experiencia del visitante con sus tradiciones y formas de vida.

Turismo de aventura en Dabeiba, una experiencia única

Esta población fue fundada el 30 de septiembre de 1887 en un sitio conocido como El Mohán, que en sus inicios se llamó Dabeiba Viejo. Su nombre hacía referencia a uno de los atractivos más llamativos para los viajeros: las Cuevas del Mohán, ubicadas en la vereda El Mohán, a una hora del casco urbano.

De acuerdo con el portal de turismo Antioquia es Mágica, este lugar es una joya natural enclavada en una zona boscosa de aguas cristalinas, que se ha convertido en un punto ideal para quienes disfrutan del senderismo y las actividades de aventura, ya que su exigente ascenso representa un verdadero reto.

Dabeiba, Antioquia
Así es Dabeiba, Antioquia | Foto: Créditos: Alcaldía de Dabeiba / API

Debido a la complejidad del recorrido, se recomienda vivir la experiencia en compañía de guías locales y llevar elementos como casco, botas, ropa ligera y suficiente hidratación.

No obstante, para quienes desean tener un encuentro entre lo sagrado y lo ancestral en Dabeiba, el recorrido que se aconseja hacer incluye paradas en sitios como la Ermita de la Santa Laura Montoya, un espacio emblemático que rinde homenaje a la santa colombiana que se destacó en vida por su labor social y espiritual.

Para los creyentes, este lugar es un reflejo del legado que dejó esta figura religiosa como muestra de amor, solidaridad y trabajo por la comunidad.

Contexto: ¿Cuál es la mejor época para viajar a Curazao y disfrutar de sus playas y otros encantos a mejores precios?

Ahora bien, si la idea es acercarse a las tradiciones, artesanías y saberes ancestrales de las 11 comunidades indígenas que aún habitan el territorio, Dabeiba brinda a los visitantes la oportunidad de interactuar con ellas y conocer de primera mano sus procesos de producción artesanal.

Además, estas comunidades elaboran y ofrecen piezas hechas a mano, fortaleciendo un turismo sostenible que contribuye a preservar las raíces culturales del occidente antioqueño, destaca el medio local Teleantioquia.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Venezuela cumple su promesa: “Quédense con sus aviones y nosotros nos quedamos con nuestra dignidad”

2. American Airlines se pronunció sobre polémica con ‘El Puma’; respondió a versiones del cantante: “Prioridad a la seguridad”

3. ¿Citan a Luis Díaz? Así tituló la prensa alemana la dura caída del Bayern Múnich en Champions League

4. Horóscopo de este jueves 27 de noviembre, según Nana Calistar; estas son las oportunidades para los 12 signos

5. Histórico: Consejo Nacional Electoral falló contra la campaña de Gustavo Petro. Tendrá que devolver más de $5.000 millones por violación de topes

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Turismo en AntioquiapueblosViajeros

Noticias Destacadas

Dabeiba, Antioquia

El pequeño pueblo de Antioquia donde es posible caminar entre cascadas y bosques sagrados

Redacción Turismo
Descuentos en vuelos

Reconocida aerolínea anuncia descuentos de hasta el 70% para volar hasta agosto de 2026: rutas, fechas y todo lo que debe saber

Redacción Turismo
Planes en Bogotá para Navidad

El Festival de Navidad 2025 se toma uno de los parques más populares de Bogotá: fechas, tarifas y actividades para disfrutar

Redacción Turismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.