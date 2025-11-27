Reconocida aerolínea anuncia descuentos de hasta el 70% para volar hasta agosto de 2026: rutas, fechas y todo lo que debe saber

En el marco del Black Friday, JetSmart activó su Black Smart, una propuesta especial para esta temporada que incluye tarifas desde $49.300 por trayecto en rutas nacionales, con descuentos de hasta el 70 %, y desde $568.600 en vuelos internacionales, con rebajas de hasta el 18%.

Con esta iniciativa, esta aerolínea busca brindar a los colombianos una oportunidad para adelantarse a la época navideña y organizar sus viajes de 2026 con precios más accesibles y mayor flexibilidad. La promoción estará disponible hasta el 3 de diciembre, tanto para rutas nacionales e internacionales.

Según informó la misma compañía, los tiquetes domésticos o nacionales podrán utilizarse para viajar entre el 1 de diciembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026, mientras que los internacionales estarán habilitados del 9 de diciembre de 2025 al 30 de junio de 2026.

De esta manera se ofrecerá a los viajeros un mayor rango de fechas para organizar sus vacaciones de manera anticipada. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las tarifas y porcentajes de descuento están sujetos a disponibilidad y podrían no aplicar en determinadas fechas de alta demanda, según condiciones de ocupación y capacidad.

“Es la oportunidad perfecta para regalar experiencias en esta navidad y preparar todos los vuelos del 2026, ya que la promo permite planificar viajes hasta agosto de 2026, con precios del 2025″, señaló Carolina Ruíz, Gerente Comercial de JetSmart en Colombia.

Actualmente, esta aerolínea de ultrabajo costo que cuenta con la mayor expansión en Suramérica y reconocida como la Mejor Low Cost de la región en los premios Skytrax 2025, conecta 10 destinos en Colombia a través de 19 rutas domésticas, además de 7 rutas internacionales que fortalecen la conectividad del país con los principales mercados de la región.

Opciones de vuelos nacionales

Bogotá – Medellín: desde $39.300.

desde $39.300. Bogotá – Pereira: desde $47.590.

desde $47.590. Bogotá – Cali: desde $70.331.

desde $70.331. Medellín – Montería: desde $54.445.

desde $54.445. Medellín – Bogotá: desde $40.260.

desde $40.260. Cartagena – Medellín: desde $85.083.

desde $85.083. Cali – Santa Marta: desde $95.888.

desde $95.888. Cali – Montería: desde $85.916.

desde $85.916. Cúcuta – Bogotá: desde $108.190.

desde $108.190. Santa Marta – Cali: desde $120.188.

desde $120.188. Pereira – San Andrés: desde $124.550.

desde $124.550. San Andrés – Medellín: desde $85.115.

desde $85.115. Bogotá – San Andrés: desde $97.715.

Es importante mencionar que las tarifas pueden variar por diferentes razones como escalas, destino, clase de equipaje, asientos, entre otros detalles.