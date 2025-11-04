El pueblo del occidente antioqueño reconocido por sus coloridas fachadas y atractivos naturales; está a dos horas de Medellín

El departamento de Antioquia está dividido en 125 municipios que a su vez integran nueve subregiones.

Uno de estas poblaciones es Buriticá, que se ubica a 91 kilómetros de Medellín, a dos horas y 16 minutos aproximadamente de trayecto en vehículo.

De acuerdo con el portal turismo Antioquia Travel, este municipio es reconocido por sus coloridas fachadas y por su tradición minera.

“Esta población es semejante a un pesebre, un conjunto de casas dispersas en una ladera. Sus coloridas fachadas le dan un aire alegre a este municipio del occidente, rico en atractivos naturales y fiestas culturales”, señala la publicación.

Y agrega: “La minería hace parte de su ancestro económico y de su futuro”.

Historia

La Gobernación de Antioquia afirma que el territorio donde se encuentra Buriticá fue habitado por indígenas nutabes y tahamíes, “cuyas leyendas e historias dieron origen al nombre del municipio, en honor al valiente cacique Buriticá”.

“La historia de este legendario personaje se remonta a 1538 con la llegada del español Juan Badillo, quien al enterarse de la posesión de oro que tenía el cacique Buriticá decide ir a buscarlo para que le entregue el tesoro. El cacique es retenido por los españoles y obligado a llevarlos donde se encontraban dichas riquezas , Buriticá, en un intento desesperado por morir decide lanzarse por un peñasco, pero sobrevive y es condenado a morir en la hoguera”, agrega la Gobernación.

En materia económica, el municipio es destacado por sus actividades agrícolas en café, caña panelera, cacao y plátano.

El café es uno de los productos que se cultiva en el municipio. | Foto: Getty Images

Atractivos

Entre los principales atractivos del municipio se encuentra la iglesia San Antonio, la cual está ubicada en el parque principal del municipio y es considera como “ideal para los devotos y encantados por el turismo religioso”, de acuerdo con Antioquia Travel.

La reserva La Guarcana es otro sitio destacado. Se á ubica a aproximadamente siete kilómetros de la cabecera municipal, en el corregimiento de Guarco. Es de clima frío y en ella se realiza senderismo.

La casa de la cultura es también imperdible. Fue inaugurada en 1995 y en ella hay una colección de objetos considerados como importantes para los habitantes del municipio.

“A día de hoy, allí están exhibidos estos artículos con su lugar de origen, el año y una descripción. Es un lugar ideal para conocer un poco más de la historia del municipio”, subraya el portal turístico antioqueño.