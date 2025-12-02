Así es uno de los pueblos con mayor altitud de Antioquia, un encantador destino con gran potencial para el ecoturismo

El departamento de Antioquia es el más poblado de Colombia y el que tiene el mayor número de municipios: 125.

Estas poblaciones se encuentran integradas en nueve subregiones. Una de ellas es la oriente, reconocida por su importancia económica y sus atractivos naturales.

“El oriente antioqueño tiene una gran riqueza hídrica que la ha convertido la mayor productora de energía de Colombia. Por ella corren numerosos y caudalosos ríos tales como El Nare, Rionegro, El Buey, Calderas, Samaná. Está el Páramo de Sonsón, y una zona de bosque húmedo tropical llamado el sistema del altiplano”, subraya la Gobernación de Antioquia al respecto.

Uno de los municipios del oriente es la Unión, ubicado a 61 kilómetros de Medellín, una hora y 30 minutos de trayecto en vehículo.

El portal de turismo Antioquia Travel destaca a esta población como el mayor productor de papa del departamento y por su potencial para el ecoturismo. Adicionalmente su cabecera municipal es de las más altas del departamento, con 2.500 metros sobre el nivel del mar.

“Los paisajes que se encuentran en esta zona son imágenes difíciles de olvidar. Su topografía es ideal para la práctica de deportes de aventura”, señala.

Historia

La Gobernación afirma que, en 1778, en el territorio donde se ubica La Unión fue levantado un caserío que fue nombrado como Vallejuelo.

Un siglo más tarde, en 1877, el gobierno de Antioquia creó el distrito de La Unión que fue compuesto por fracciones de terrenos de las localidades de La Ceja y El Carmen de Viboral.

“Posteriormente, sería despojado de esta categoría, pero, en 1886, comenzó a crearse una corriente de opinión de los habitantes y de varios personajes influyentes de las zonas circundantes a favor de la existencia del distrito especialmente por ser parte del camino más corto para dirigirse a los departamentos de Tolima y Cundinamarca”, indicó la entidad.

En 1911, fue creado nuevamente La Unión sobre una inmensa mina de caolín, “material que actualmente es explotado en la localidad por parte de algunas empresas, las cuales son generadoras de empleo para los pobladores en las cerca de 10 minas existentes”.

La Unión es uno de los municipios para visitar en el oriente de Antioquia. | Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Sitios de interés

Antioquia Travel destaca entre sus atractivos turísticos al corregimiento de Mesopotamia.

“Allí podrá visitar monumentos como la Auxiliadora del Río o la Inmaculada del Bosque e incluso su propia casa de la cultura. Uno de los grandes atractivos de La Unión, en general, es el turismo de fincas, así que podrá descubrir varias en Mesopotamia y conocer su arquitectura”, señala el portal.

Otro sitio de interés es la capilla del Santo Sepulcro, el primer templo religioso del municipio.

“Pese a no ser ya la iglesia principal de La Unión, todavía se conserva en perfecto estado y es utilizado en todo tipo de ceremonias; sin embargo, su uso más icónico y del cual deriva su nombre es el santo sepulcro en Semana Santa”, subraya Antioquia Travel.