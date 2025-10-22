El pueblo antioqueño conocido como ‘la perla’, un destino con gran biodiversidad e ideal para el turismo de naturaleza

El departamento de Antioquia es el de mayor número de municipios de Colombia, con 125. Uno de ellos es San Luis, ubicado a 133 kilómetros de Medellín. Esta población, de poco más de 10.000 habitantes, es conocida como la Perla Verde del Oriente.

De acuerdo con el portal de turismo Antioquia Travel, este seudónimo se debe a su gran biodiversidad con “abundantes recursos naturales que se encuentran presentados en una colorida flora y una muy diversa fauna”.

La publicación señala, además, que sus “cuerpos de agua y clima excepcional lo convierten en un territorio que se considera a futuro como la cuna del turismo de naturaleza y aventura del oriente”.

Historia

La Gobernación de Antioquia señala que San Luis, que comparte nombre con reconocida ciudad estadounidense del estado de Misuri, fue fundado el 25 de agosto de 1875 por el clérigo Clemente Giraldo y declarado municipio el 1 de mayo de 1882.

Recibe su nombre en honor al santo patrono San Luis Gonzaga. También se le conoce como “Fortín Maderero”, debido a que décadas atrás abastecía de madera a gran parte de los municipios cercanos a Medellín.

San Luis, Antioquia, un lugar para visitar en unas vacaciones. | Foto: Getty Images

Atractivos

Antioquia Travel destaca los principales atractivos turísticos del municipio.

El primero es la cascada La Cuba, que es considerado como un oasis natural que “se compone de cuerpos de agua cristalinos y un ambiente 100 % natural, perfecto para disfrutar de un buen turismo ecológico”.

Otro cuerpo de agua de enorme interés es el charco La Plata, considerado como el más grande del oriente de Antioquia. Su nombre se debe a una planta hidroeléctrica que se encontraba ubicada en ese lugar.

El sendero cultural e histórico El Tambo también se resalta como otro lugar imperdible de San Luis. “A la altura de 1.500 metros sobre el nivel del mar, se ubica este recorrido histórico sobre la historia del municipio, describiéndolo como el camino por donde ingreso Clemente Giraldo, el fundador del municipio”, subraya el portal turístico antioqueño.

Un cuarto sitio reconocido en la población es el cerro Castellón, que se señala como el lugar en el que nacen las múltiples quebradas que bañan y abastecen el municipio. “Este cerro alberga todos los atractivos naturales de San Luis en un solo lugar”, agrega Antioquia Travel.