Así es el municipio menos poblado de Antioquia, un destino ideal para el ecoturismo a cuatro horas de Medellín

El departamento de Antioquia es reconocido por su gran riqueza natural y diversidad cultural.

Uno de sus 125 municipios es Abriaquí, ubicado a aproximadamente 136 kilómetros de Medellín, a cuatro horas de trayecto en vehículo.

De acuerdo con portal de turismo Antioquia Travel, este municipio que es el menos poblado del departamento con poco más de 2.800 habitantes, según proyecciones del Dane, tiene una buena oferta turística con diversos atractivos.

“En su área rural tiene ríos propicios para la pesca. Posee zonas arqueológicas y en una parte de su jurisdicción se posa el hermoso parque nacional natural Las Orquídeas, que comparte con Urrao y Frontino, y que sirve de hábitat de especies de flora y fauna”, destaca la publicación.

Por su riqueza natural y bellos paisajes, es apodado como ‘acuarela natural’ y el ‘pesebre de Antioquia’.

Historia

Según información de la Gobernación de Antioquia, en el siglo XVI, el territorio donde se ubica actualmente el municipio fue por primera vez recorrido por españoles que partieron desde San Sebastián de Urabá rumbo al sur del departamento.

“Años más tarde, el cacique catío Toné encabezaría la insurrección indígena contra los invasores españoles. El gobernador de la Provincia de Popayán, Álvaro de Mendoza, eligió al capitán don Gaspar de Rodas, para aplastar el alzamiento de Toné y los demás caciques de la región”, subrayó la entidad.

Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Abriaquí en Antioquia

Sitios de interés

Entre los principales atractivos del municipio se encuentra la parroquia Santa Cruz. Fue construida en 1914 y está ubicada en el parque principal.

Otro sitio destacado es la cascada Santa Ana. Está ubicada a 40 minutos de la cabecera municipio y es reconocida como la fuente principal que suministra de agua al municipio, según dice Antioquia Travel.

El puente colgante La Herradura también es un lugar imperdible. Se encuentra ubicado sobre el río Herradura, en la vereda Timotea, y es un lugar donde “se puede disfrutar de hermosos paisajes y tener una mayor conexión con el agua”.

La capilla La Antigua es otro sitio para conocer. Está ubicada a 30 minutos de la cabecera municipal. Es considerada un “lugar de encuentro religioso” para todas las veredas aledañas al corregimiento La Antigua.

La mina Popales también se destaca como lugar para el esparcimiento. Está ubicada en la vereda Santa Teresa, a 40 minutos del municipio. Es un lugar que permite conocer el proceso artesanal del oro.