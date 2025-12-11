A través de su página web y redes sociales, la Secretaría de Turismo de Cali presentó el nuevo bus turístico que llegó a la ciudad para ofrecer nuevas y auténticas experiencias en temporada navideña.

Su objetivo es ofrecer recorridos sobre ruedas especialmente diseñados para que visitantes y residentes puedan descubrir los principales atractivos turísticos de la capital vallecaucana. Lo mejor de todo es que el servicio es totalmente gratuito.

Estos recorridos en el bus turístico funcionan según disponibilidad y están pensados para que todos puedan disfrutar las maravillas que hacen de La Sucursal del Cielo un destino único para visitar en Colombia.

¿Cómo acceder al bus turístico de Cali gratis?

De acuerdo con la entidad, para subirse al bus turístico de Cali, es necesario estar atento cada lunes a sus redes sociales @secturismocali o visitar el sitio web visitcali.travel, donde se estarán publicando los cupos para hacer parte de esta experiencia.

De igual manera, se estarán compartiendo los recorridos disponibles de la semana, que se habilitan exactamente a las 7:00 p.m. de ese día.

Importante: los cupos son limitados, por lo que se recomienda conectarse puntual y asegurar el puesto para vivir Cali desde una perspectiva diferente en Navidad.

Son cuatro recorridos espectaculares cada día

El primero se dirige hacia Cristo Rey, uno de los monumentos más icónicos de la ciudad y mirador turístico. Un plan perfecto para empezar la mañana con vista de postal. Al medio día el recorrido va por el Bulevar de Oriente, descubriendo la energía del oriente caleño. Ya en la tarde el Barrio Obrero es el gran protagonista, mostrando cómo la tradición y la cultura se sienten todo el tiempo en cada esquina. Por último está el recorrido nocturno, un plan imperdible por el mágico alumbrado navideño de Cali, que este año está inspirado en lo que define a la ciudad como territorio, biodiversidad, en la fauna, en la flora, la historia y alegría caleña.

Bajo la narrativa ‘Cali, sucursal de la Navidad’, la propuesta del alumbrado en esta ciudad reinterpreta el viaje de María y José hacia Belén, llevándolo al Valle del Cauca en un recorrido simbólico que atraviesa paisajes, tradiciones y raíces caleñas.