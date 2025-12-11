Suscribirse

El pueblo de Boyacá, muy cerca de Bogotá, donde está el pesebre en vivo más grande del país, con más de 30 artistas en escena

Este atractivo estará disponible al público hasta el 7 de enero del 2026.

Redacción Turismo
11 de diciembre de 2025, 4:29 p. m.
Villa de Leyva, Boyacá
El 'Pueblo de Belén' en Villa de Leyva, Boyacá | Foto: Instagram @elpueblodebelen

Los pueblos de Boyacá se han consolidado, año tras año, como destinos imperdibles tanto para viajeros colombianos como para turistas extranjeros. Su atractivo radica en una combinación única de encanto colonial que se aprecia en sus calles empedradas y fachadas coloridas; una riqueza natural que ofrece paisajes de montaña, lagunas y bosques; y un legado cultural e histórico que se refleja en sus tradiciones, festividades y monumentos.

Todo esto convierte a la región en un lugar ideal para quienes buscan experiencias auténticas en el país, siendo la época de Navidad una de las temporadas más llamativas para visitar cada uno de sus municipios, iluminados por los tradicionales alumbrados navideños y escenarios decorados que reflejan la creatividad de su gente.

Contexto: No es Marsella. El colorido pueblo de Risaralda perfecto para pasar días de descanso, a hora y media de Pereira

Un ejemplo claro de ello es Villa Leyva, donde se encuentra el pesebre en vivo más grande del país, con más de 30 artistas en escena.

Este espacio, denominado como el ‘Pueblo de Belén’, abarca 10.000 metros cuadrados que presentan un gran montaje compuesto por 32 estaciones, las cuales pueden recorrerse en aproximadamente una hora y veinte minutos.

En cada una de estas paradas, los visitantes tienen la oportunidad de apreciar diferentes pasajes bíblicos, desde el nacimiento de Jesús hasta la recreación del Arca de Noé. Allí, más de 30 artistas en escena dan vida a los personajes y relatos religiosos, interpretando momentos como Moisés y los Diez Mandamientos, el significado de la cruz, el Muro de los Lamentos, el rey Herodes y muchas otras sorpresas que enriquecen la experiencia.

Entre las novedades más destacadas está la presencia de una granja con animales reales, así como 30 figuras de animales en fibra de vidrio. De acuerdo con Caracol Radio, a todo esto se suman invitados especiales los fines de semana y la lectura de las novenas navideñas en vivo a partir del 16 de diciembre.

Contexto: Cuatro aguas termales en Boyacá para relajarse y disfrutar de días de vacaciones en medio de la naturaleza; son imperdibles

Lo que debe saber para visitar este pesebre vivo en Villa de Leyva

La realización de esta obra artística y cultural, ubicada en la calle 11 — a una cuadra y media del parque principal de Villa de Leyva —, está a cargo de MV producciones, que a través de la cuenta de Instagram, @elpueblodebelen, informó que esta experiencia está disponible al público desde el pasado 1 de diciembre hasta el 7 de enero del 2026.

Para adquirir las entradas, los organizadores del ‘Pueblo de Belén’ habilitaron, desde la misma cuenta, un número de WhatsApp donde los visitantes pueden resolver todas sus dudas sobre precios, horarios y detalles para planear su recorrido.

