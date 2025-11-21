A menos de 1 hora de Cali: el enorme campo de girasoles que podría visitar en su próximo viaje

Al sur del Valle del Cauca, en el municipio de Jamundí, se ubica uno de los destinos turísticos más llamativos del departamento, reconocido por el impresionante campo de girasoles que atrae a visitantes de todas partes.

Este escenario natural, que se extiende como un manto dorado, invita a los viajeros a sumergirse en un ambiente que parece sacado de un cuento, donde la tranquilidad del campo y la belleza de estas flores crean una experiencia visual y sensorial inolvidable.

Así que si sus flores preferidas son los girasoles, no se puede perder esta experiencia de conocer los encantos del Parque Temático La Silvestre en su próximo viaje al Valle del Cauca, principalmente si se encuentra en Cali.

Desde la capital de la salsa, el trayecto hacia este atractivo turístico toma tan solo unos 30 minutos, lo que permite a los visitantes disfrutar fácilmente de uno de los espectáculos visuales más sorprendentes de la región.

Atractivos turísticos del Valle del Cauca | Foto: Instagram @la_silvestre_parque

Por otro lado, además del imponente paisaje de girasoles, el lugar ofrece diversas actividades que lo convierten en un destino imperdible para quienes desean vivir una experiencia distinta cerca de la ciudad.

¿Cómo llegar?

Para llegar a este enorme y colorido campo de girasoles en el Valle del Cauca, los viajeros deben dirigirse inicialmente hacia la glorieta de Alfaguara para tomar la vía Chipayá, explica el medio local Tu Barco.

Durante el recorrido se pasa por el Condominio Las Mercedes y, hacia el lado derecho, aparece el reconocido Parque Temático La Silvestre, un lugar que cautiva con su combinación de belleza natural y actividades diseñadas para compartir en familia.

Otra alternativa para llegar a este atractivo turístico es tomar la vía Panamericana que conduce a Jamundí. Ambas rutas se encuentran en excelentes condiciones, lo que permite que el desplazamiento sea más ágil y la experiencia de viaje mucho más cómoda.

Lo que más sorprende del campo de girasoles

Uno de los detalles que más sorprende a los visitantes de este lugar, es que cada girasol tiene 2 metros de altura y el terreno está dividido por caminos para que se puedan observar de cerca.

Sobre el Parque Temático La Silvestre, la Alcaldía Municipal de Jamundí señala que se trata del primer parque temático del suroccidente de Colombia, el cual ha hecho parte fundamental para impulsar el turismo y la reactivación económica en la zona.

Lo mejor de todo es que el ingreso a este atractivo tiene un costo accesible, que actualmente es de $25.000 COP por persona en grupos familiares. Este valor incluye refrigerio, vuelta por la finca agroturística y entrada a la huerta ecológica.

Para hacer este tipo de planes familiares los horarios que se manejan en el parque son los días domingos y festivos, de 9:00 a.m. a 12:30 p.m., señala el sitio web del atractivo.