A una hora de Cali: el parque escondido entre montañas con río, cascada y piscina, ideal para compartir en familia

A tan solo 50 kilómetros de Cali, en el departamento del Valle del Cauca, los viajeros pueden encontrar un encantador municipio que sorprende por sus contrastes geográficos. Entre majestuosas montañas cubiertas de neblina y amplias llanuras donde crece la caña de azúcar junto a los ingenios, este destino combina naturaleza, tradición y calidez humana.

El destino en mención es Pradera, una población que invita a vivir una experiencia auténtica en medio de paisajes que reflejan su riqueza natural en sitios como el Parque Ecoturístico Playa Verde, un sitio de interés ideal para paseos familiares los fines de semana.

De acuerdo con el medio TuBarco, este parque, además de ofrecer diversión, también es bonito y barato para disfrutar, sin excusas, una salida con esos seres queridos en cualquier momento del año.

Generalmente, por su exuberante vegetación y ubicación geográfica, es un destino que atrae las miradas de los amantes de la naturaleza, pues cuenta con ríos cristalinos, hermosas cascadas y piscinas de agua natural ideales para el descanso y para crear recuerdos inolvidables en familia, con la pareja e, incluso, con amigos.

Playa verde es un lugar de descanso para disfrutar en familia y conectarte con la naturaleza 🍃 . 📸 @____captain________ . #playaverde #naturaleza #descanso #ecofriendly #ecoturismo #familia #tranquilidad #petfriendly #viajatelvalle #potrerito Publicado por Playa Verde Parque Ecoturistico en Lunes, 12 de diciembre de 2022

Ubicación y qué hacer en el Parque Ecoturístico Playa Verde

Este atractivo turístico se encuentra situado entre las montañas de Pradera, exactamente en Potrerito, a solo una hora de Cali. Lo mejor de todo es que cuenta con tarifas de ingreso que se ajustan a todos los presupuestos.

La entrada, según la misma fuente, tiene un costo de solo $ 6.000 COP para adultos y $ 3.000 COP para niños, lo que la convierte en una opción ideal para programar una escapada corta sin alejarse mucho de la ciudad, pero adecuada para descansar por lo menos durante un día.

Para complementar la experiencia, en el lugar también se encuentra servicio de comida, con opciones de almuerzo desde los $ 25.000 COP, así como hospedaje en acogedoras cabañas, diseñadas para sentir una conexión profunda con el entorno donde se encuentran ubicadas.

En el Parque Playa Verde también hay zona de camping y uno de sus principales atractivos es su oferta de rutas de senderismo, un plan que permite contemplar sus paisajes y gozar al máximo los cuerpos de agua que lo rodean.

Centro Recreacional y Vacacional el Oasis | Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Pradera, Valle / API

Otros sitios de interés para visitar en Pradera

Entre los principales sitios naturales de este municipio se destacan: El charco del Río Bolo, la Quebrada la Cristalina, el balneario Natural el Potrerito, la reserva y cabildo Indígena Páez, Piedra del Canadá o Piedra Grande, Lusitania, El Oasis, Chapultepec y varios lagos de pesca como los del Ingenio Castilla, señala la Alcaldía Municipal a través de su página web.