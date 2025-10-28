Suscribirse

Turismo

El pueblo vallecaucano apodado como la ‘tierra del paraíso’, un destino reconocido por sus cultivos de caña y su riqueza cultural

Está ubicado a 44 kilómetros de Cali.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Turismo
28 de octubre de 2025, 3:17 p. m.
El Cerrito, Valle
Parque principal de El Cerrito, Valle del Cauca | Foto: Cortesía - Alcaldía de El Cerrito - Valle

El departamento del Valle del Cauca es el más poblado del suroccidente colombiano y uno de los destinos con mayores atractivos de esta zona del país.

Entre sus 42 municipios se encuentra El Cerrito, ubicado a 44 kilómetros de Cali, y conocido como ‘la ciudad cariño de Colombia’ y la ‘tierra del paraíso’.

Esta población está ubicada sobre las planicies del río Cauca y la zona montañosa de la cordillera Central. De acuerdo con la Gobernación del Valle, es conocida por ser una zona de extensos cultivos de caña de azúcar y de uva y por la novela María de Jorge Isaacs, la cual ha hecho de “este municipio un paraíso que todos los turistas quieren visitar”.

Contexto: El encantador destino del Valle del Cauca que cautiva con su oferta natural para el senderismo y avistamiento de aves

La hacienda El Paraíso, clave en la historia, es visitada por decenas de personas diariamente. “Allí se esconden los secretos del amor prohibido entre Efraín y María, además de todas las reliquias del siglo XVIII que se conservan en la casa”, agrega la Gobernación.

Más atractivos

Otros atractivos destacados por la entidad son el Museo de la Caña de Azúcar y la Maloca de los Vientos, donde se pueden realizar distintos deportes extremos.

Según información de la Alcaldía del municipio, la hacienda Museo de la Caña fue construida por José Sebastián Borrero y Josefa Costa, en 1715, y habitada por sus descendientes hasta la cuarta generación. En el siglo XX fue adquirida por el ingenio Providencia.

En sus jardines “hay una serie de ranchos y trapiches representativos de las diferentes regiones de Colombia donde se cultiva la caña de azúcar”.

Contexto: El pueblo vallecaucano que lleva la música en sus venas, un mágico destino para el turismo ecológico y cultural

El parque nacional natural Las Hermosas es otro lugar destacado, cuya jurisdicción comparte con otros municipios del Valle y Tolima. En él nacen cientos de ríos que, desde cumbres, lagunas y glaciares bajan por entre valles boscosos y sabanas hasta varias poblaciones.

“El parque se localiza sobre la cordillera Central, en los departamentos del Valle del Cauca y Tolima. Hace parte de los municipios de Palmira, Tuluá, Buga, El Cerrito y Pradera en el Valle, y de los municipios de Chaparral y Río Blanco en el Tolima”, señala la Alcaldía.

Por su parte, la Maloca de los Vientos es un parque temático que cuenta con un mirador de cuatro pisos en el que se puede disfrutar los paisajes del Valle a 1.550 metros sobre el nivel del mar.

Con una gallina tierna como protagonista y una selección cuidadosa de vegetales frescos, el Sancocho de Gallina se erige como un símbolo de la cocina casera y reconfortante de Colombia.
Sancocho de gallina. | Foto: Getty Images/iStockphoto

En materia gastronómica, entre los platos de la zona se destaca el sancocho de gallina.

“Su oferta gastronómica enamora los paladares de todo el que los prueba. El Cerrito es sinónimo de sancocho de gallina, obleas, tostadas de plátano y los famosos panderitos ‘Kist’”, señala la Gobernación.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Concurso Nacional de Belleza se pronunció por polémico video de la Señorita Antioquía sobre el presidente Petro y Daniel Quintero

2. Pacto Histórico toma primera decisión en disputa entre María José Pizarro y Carolina Corcho

3. Así fue el mitin de Mamdani en Nueva York, promete impuestos para los ricos y resistencia contra Trump. Hay expectativa en la ciudad

4. Netanyahu ordena bombardear de nuevo Gaza. Acusa a Hamás de violar el cese al fuego

5. Se conoce la mentira que le dijeron a Iván Mordisco tras el asesinato de alias Jenny: tenían miedo de represalias

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Turismo en ColombiaValle del Cauca

Noticias Destacadas

Saravena, Arauca

Así es el pueblo de Arauca donde nace el mejor cacao del mundo y florece la tradición llanera

Redacción Turismo
Antes conocido como 'primavera cundinamarquesa', este es el pueblo donde el paisaje se fusiona con el verde de las montañas y cielo azul

A dos horas de Bogotá, el destino que exhibe lindos paisajes y es ideal para los amantes de la aventura

Redacción Turismo
Cultivo de café

El pueblo cafetero del Valle del Cauca que es patrimonio de Colombia y destaca por sus lindos paisajes y tradiciones paisas

Redacción Turismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.