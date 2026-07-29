A más de una hora de Medellín: el encantador municipio antioqueño que atrae por sus balnearios y fuentes de agua

Cocorná es uno de los 125 municipios que integran el departamento de Antioquia, uno de los más importantes del país.

Ubicado a 81 kilómetros de Medellín, aproximadamente a una hora y 37 minutos de trayecto en vehículo, es un importante destino turístico debido a su riqueza natural, con bellos paisajes, cascadas y ríos, según señala la Gobernación de Antioquia.

Tiene, además, uno de los centros poblados más grandes de Antioquia, llamado La Piñuela, el cual “se encuentra muy cerca de la autopista Medellín-Bogotá y sirve como una fundamental centralidad para algunas veredas de los municipios de Cocorná, El Carmen de Viboral y San Francisco”, agrega la entidad.

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Historia

El territorio en el que se ubica actualmente Cocorná estuvo habitado en la época precolombina por los indígenas tahamiés y pantágoras. El primer conquistador que pisó esta zona de Antioquia fue el capitán Francisco Núñez Pedrosa en 1555.

Los maravillosos paisajes de Cocorná, Antioquia Foto: Cortesía - Facebook: Alcaldía del Municipio de Cocorná / API

Posteriormente, a principios de 1780, veinte familias de Marinilla solicitaron a la corona española las tierras que conforman Cocorná. “Tras una inspección aprobada, el rey Carlos de España concedió los terrenos a las familias en agosto de 1780. En 1864, Cocorná es erigido como municipio por la Asamblea Constituyente del Estado Soberano de Antioquia”, agrega la Gobernación.

Atractivos

El municipio es destacado especialmente por sus fuentes de agua, como balnearios, charcos y ríos.

Estos atractivos permiten la realización de deportes de aventura, como kayak, rafting, tubing. Así mismo, caminatas ecológicas y avistamiento de aves.

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Uno de los cuerpos de agua más relevantes es el río Melcocho, considerado el más importante del oriente antioqueño y uno de los más cristalinos. “Su ubicación está entre Carmen de Viboral y Cocorná. Para llegar allí, debe llegar a la cabecera municipal de Cocorná y luego dirigirse a la vereda El Retiro, por ahí podrá ingresar al río, ya sea caminando o en caballo. Es un destino que permite conectarse con la naturaleza”, señala el portal de turismo Antioquia Travel.

Otro río importante es el Santo Domingo. Es un lugar de aguas cristalinas, rodeado de vegetación y donde se puede respirar aire puro.

El charco y la cascada del Amor es otro lugar imperdible. Es uno de charcos que se forman en la quebrada Las Aguadas. “Es un precioso lugar que nos ofrece el municipio, ideal para conectar con la naturaleza y darse un refrescante baño”, agrega el portal turístico.

El mirador Cocorná es también una visita obligada. Este permite apreciar las cascadas, la cabecera municipal y las zonas verdes y rurales que lo rodean. Es considerado un punto “para estar tranquilo y disfrutar del paisaje que nos regala la naturaleza”.