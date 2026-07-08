Antioquia es una de las regiones encantadoras para visitar, con diversidad de montañas, ríos, páramos y una arraigada tradición cultural y gastronómica que invitan a disfrutar de experiencias únicas.

Una de las mejores bandejas paisas de Antioquia está en este pueblo: no es Medellín ni Envigado

A esto se suman sus pueblos, muchos de ellos históricos y tradicionales, que han ganado un espacio en el corazón de los viajeros y que vale la pena conocer en algún momento de la vida.

Ubicado a tres horas de Medellín, uno de ellos es Sonsón, cuyo gran atractivo es su centro histórico. Información de la Alcaldía Municipal indica que caminar por sus calles es encontrarse con balcones y portones coloridos, fachadas tradicionales y una arquitectura colonial que conserva la esencia de la historia antioqueña.

Sonsón es un municipio colonial que vale la pena visitar en Antioquia. Foto: Getty Images

El portal Turismo Antioquia Travel indica que esta es una joya patrimonial. Se dice que en este lugar está el balcón más lindo de Antioquia, construido en 1904 y su vista nocturna deja encantados a todos sus visitantes.

El centro histórico y su parque principal se ha consolidado como el espacio ideal para quienes aman la fotografía, la cultura y el turismo patrimonial, planes de los que que se puede disfrutar mientras se conversa con sus habitantes y se conoce de primera mano la historia de este mágico lugar.

El municipio de Antioquia donde sus restaurantes son de “otro nivel”, un destino con gran riqueza cultural a una hora de Medellín

Otros encantos de Sonsón

En su casco urbano, Sonsón cuenta con una red de museos que conservan la memoria y el arte del municipio. Estos espacios permiten conocer más sobre las tradiciones, el arte religioso y la evolución del mismo, convirtiéndose en una experiencia enriquecedora para quienes buscan turismo cultural.

A estos se suma la imponente Catedral Nuestra Señora de Chiquinquirá, una construcción que no solo destaca por su belleza arquitectónica, sino también, por su importancia religiosa e histórica para la comunidad. Es una visita obligada dentro de los lugares turísticos de Sonsón.

Sonsón tiene una gran riqueza natural, cultural e histórica. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Para los amantes de la naturaleza, están atractivos como el Páramo de Sonsón, el cual es considerado un verdadero tesoro natural. De acuerdo con la Alcaldía, este ecosistema estratégico ofrece lindos paisajes, biodiversidad única y un ambiente perfecto para el senderismo y la conexión con la naturaleza.

Quienes disfrutan de las actividades al aire libre, también pueden disfrutar de las montañas, campos verdes y miradores naturales que rodean el municipio. Los paisajes de Sonsón ofrecen escenarios perfectos para el descanso, la contemplación y la fotografía. Es un destino ideal para quienes desean escapar del ruido de la ciudad y respirar aire puro.

Todo lo anterior se complementa con su rica gastronomía, pues allí se puede disfrutar de platos tradicionales como la bandeja paisa, arepas, fríjoles y dulces artesanales. La cocina local refleja la tradición y el sabor auténtico del campo antioqueño.