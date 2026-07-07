El Caribe colombiano se caracteriza por albergar numerosos lugares naturales escondidos, gracias a su gran diversidad geográfica y ecológica, que incluye playas vírgenes, manglares, ciénagas, bosques secos tropicales, montañas y arrecifes coralinos.

Este municipio de Sucre esconde una joya de playas de arena blanca y biodiversidad únicas; así puede llegar a este mágico lugar

Esta región posee una amplia riqueza en flora y fauna, paisajes de gran belleza y ecosistemas únicos que ofrecen experiencias de ecoturismo, aventura y descanso lejos de los destinos más concurridos, convirtiéndola en un lugar ideal para quienes buscan explorar rincones poco conocidos de Colombia.

En medio de esa amplia oferta se encuentra un espacio encantador, en el municipio de Colosó, departamento de Sucre. Se trata del Salto del Sereno, una caída de agua de unos 20 metros de altura que destaca por sus aguas cristalinas, ubicada a unos 50 minutos del casco urbano.

Se dice que este hermoso salto de agua, rodeado de exuberante vegetación y vida silvestre, es un verdadero tesoro de la naturaleza. Llegar hasta allí es sumergirse en la biodiversidad de este sitio y admirar la variedad de flora y fauna que lo habitan, un escenario donde la belleza y la tranquilidad se unen en armonía perfecta.

Este lugar es único porque las aguas caen de formaciones rocosas, creando pozos naturales de un tono difícil de apreciar en otras cascadas. Gracias a su clima fresco y a la riqueza ambiental del entorno, el lugar es un destino ideal para quienes disfrutan del senderismo, el ecoturismo y el contacto con la naturaleza.

Esta es una de las joyas naturales para no perderse en un viaje por Sucre, un paraíso para el ecoturismo

¿Qué más hacer en Colosó?

Este municipio se encuentra a más o menos una hora al norte de Sincelejo, capital del departamento. Es un lugar donde las artesanías tienen gran relevancia y se caracteriza por mostrarles a los viajeros piscinas naturales de lechos pedregosos y manantiales azufrados, según el sitio web Viaja por Colombia.

Este territorio se caracteriza por tener un clima cálido, diversidad de flora y fauna y cuerpos de agua de gran transparencia que lo convierten en un destino ideal para el ecoturismo.

Este es uno de los destinos mágicos para conocer en el departamento de Sucre. Foto: Alcaldía de Colosó/API.

Así en medio del bosque seco tropical, uno de los ecosistemas más valiosos de esta zona, se esconden cascadas, pozos y senderos que revelan la belleza de los Montes de María. En los últimos años, el municipio ha encontrado en el turismo de naturaleza una oportunidad para mostrar a los visitantes algunos de los paisajes más sorprendentes y mejor conservados del departamento de Sucre.

Además del Salto del Sereno, está la Cascada de Angostura, un escenario natural que cautiva a los visitantes con sus aguas cristalinas y las caídas desde una montaña que se abre paso entre el bosque y las rocas. Tal como ocurre con El Sereno, las aguas de este lugar desembocan en un espejo de agua cristalina que no tiene igual.

Sin embargo, este municipio sucreño no es solo naturaleza, pues también destaca por el encanto de su arquitectura tradicional, compuesta por coloridas viviendas de madera que le otorgan una identidad única.