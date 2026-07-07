De Bogotá al Caribe: 5 destinos turísticos colombianos más apetecidos por los extranjeros; tiene su encanto local

Colombia continúa consolidándose como uno de los destinos favoritos para los viajeros internacionales gracias a su diversidad de paisajes, riqueza cultural y experiencias auténticas. Un análisis de la plataforma Booking reveló cuáles son cinco de los lugares del país que reciben mejores recomendaciones por parte de los turistas extranjeros, que destacan la naturaleza, la hospitalidad y la variedad de actividades disponibles en cada región.

La ruta de los sabores: la región ‘escondida’ de Colombia donde la cocina y los paisajes se unen para enamorar a los viajeros

Bogotá aparece entre los destinos preferidos por quienes buscan una mezcla entre historia, gastronomía y vida urbana. La capital ofrece recorridos por el centro histórico de La Candelaria, museos, mercados locales y una amplia oferta culinaria que permite conocer sabores tradicionales y propuestas de la vida cotidiana.

Además, su cercanía con atractivos naturales la convierte en un punto de partida para explorar otras zonas del país.

En el Caribe colombiano, Santa Marta sigue conquistando visitantes por su combinación de playas, montañas y cultura histórica.

Los mejores lugares para viajar por Colombia en diciembre Foto: Semana

Desde allí es posible recorrer el Parque Nacional Natural Tayrona, disfrutar del mar Caribe o emprender caminatas hacia la Sierra Nevada, uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta y hogar de comunidades indígenas que conservan sus tradiciones ancestrales.

Otro destino que está entre los favoritos es Cartagena de Indias. Sus calles empedradas, balcones coloridos y murallas coloniales continúan cautivando a viajeros de diferentes partes del mundo.

A esto se suman las islas cercanas, la gastronomía caribeña y una intensa agenda cultural que mantiene viva la esencia de una de las ciudades más emblemáticas de Colombia.

Viajar por Colombia Foto: Istock

Medellín también hace parte de la lista gracias a tu transformación urbana y su oferta turística. Los viajeros resaltan sus espacios públicos, el sistema de transporte, la innovación y lugares como la Comuna 13, donde el arte urbano, la música y los recorridos guiados muestran una ciudad que encontró nuevas oportunidades a través de la cultura y el turismo.

La lista se completa con Salento, en el departamento de Quindío. Este municipio enamora por sus paisajes cafeteros, la arquitectura tradicional y el acceso al Valle de Cocora, reconocido por tener las palmas de cera, árbol nacional de Colombia. En este lugar, los turistas disfrutan caminatas, recorridos por fincas cafeteras y actividades relacionadas con la naturaleza.

Las escapadas de fin de semana están disparando el turismo en Colombia: estos destinos son los más buscados

De acuerdo con Booking, estos destinos reflejan la diversidad del país y responden al interés de los viajeros por vivir experiencias más cercanas a la cultura local.

Desde las grandes ciudades hasta los paisajes del Caribe y el Eje Cafetero, Colombia sigue ganando popularidad internacional como un lugar donde cada región ofrece motivos diferentes para regresar.