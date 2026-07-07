¿Dónde comer en el Valle del Cauca? El pueblito de majestuosos paisajes donde la gastronomía es el centro del turismo

El Valle del Cauca es una gran opción cuando se piensa en unos días de vacaciones. Este territorio destaca por sus lindos paisajes, su riqueza cultural y su gran oferta gastronómica.

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Este departamento ofrece desde hermosas playas en el océano Pacífico hasta montañas, ríos y parques naturales ideales para disfrutar de la naturaleza. Cali, su capital, es reconocida como la capital mundial de la salsa y cuenta con una vibrante vida nocturna, festivales, museos y espacios para el entretenimiento.

También en estas tierras es posible visitar pueblos con encanto, como es el caso de Ginebra, donde su oferta gastronómica es una de sus grandes fortalezas y todo el mundo debería probarla.

La tierra del sancocho de gallina

Información de la Gobernación del Valle indica que este destino destaca por platos típicos como el arroz atollado, las tostadas de plátano y las hojaldras, pero sobre todo por su sancocho de gallina, una preparación que identifica no solo a los vallecaucanos, sino, en general, a los colombianos.

El sancocho de gallina es una de las preparaciones tradicionales en el Valle del Cauca.

La fuente oficial explica que el sancocho se creó a raíz de una fusión cultural entre españoles, indígenas y africanos, dando origen a una variedad de preparaciones que cambian dependiendo de la región.

No obstante, en Ginebra se distingue por su delicioso sazón ahumado, acompañado de arroz, tostadas, agua de panela y ensalada. Es cocinado en fogón de leña y a fuego lento, lo que le da un sabor muy especial y característico.

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Festival del Mono Núñez

Además de ser una joya culinaria, este destino de lindos paisajes en el Valle del Cauca se conoce por ser la casa de Benigno Núñez, más conocido como el “Mono Núñez”, compositor, intérprete y amante empedernido de la “bandola”, instrumento de cuerda esencial dentro de la música andina colombiana.

Monumento a La Bandola, uno de los atractivos en Ginebra, Valle del Cauca. Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de Ginebra Valle Del Cauca / API

El gran talento de Núñez y su capacidad interpretativa lo llevaron a ser uno de los referentes más importantes para el folclor andino. En su honor, en este pueblo se celebra cada año el Festival de Música Andina Colombiana “Mono Núñez”, escenario ideal para gozarse la fiesta del pueblo y alojarse en una de las fincas que conservan arquitecturas similares a aquella en la que creció el artista.

Otros encantos

Ginebra es un destino ideal para los amantes de la música, la historia y la buena comida, donde los viajeros pueden apreciar diversos encantos como el puente de piedra, la iglesia Nuestra Señora del Rosario, monumentos a la bandola y la plazoleta del Mono Núñez, que se ubican alrededor del parque en donde se resalta la belleza arquitectónica y colonial.

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Es un destino de clima agradable con una temperatura promedio de 24 grados centígrados y es perfecto para hacer actividades al aire libre como el avistamiento de aves y el senderismo. Esta población también ofrece balnearios de piscinas naturales y ríos de aguas cristalinas, ideales para pasar momentos de descanso y en familia.