Primicia: dos concejales de Cali fueron citados a audiencia de imputación y medida de aseguramiento por proceso de contralor

SEMANA pudo confirmar que los concejales de Cali, Andrés Escobar y Daniella Plaza, fueron llamados a una audiencia de formulación, imputación y medida de aseguramiento por el fallido proceso para escoger contralor distrital en la capital del Valle.

Persisten cuestionamientos por elección del Contralor de Cali: piden a la Procuraduría investigar proceso

Según pudo conocer este medio, la audiencia está citada para el martes 4 de agosto de 2026 a las 8:45 a.m. La Fiscalía buscará demostrar que ambos cabildantes, como partícipes de la Mesa Directiva del Concejo, dejaron sin efecto la elección del contralor, cuando el proceso debía surtirse de manera exitosa, porque no había impedimentos de peso para llevarse a cabo.

Cabe recordar que sobre este proceso, ya la Procuraduría se había pronunciado y confirmó confirmó que el Concejo de Santiago de Cali mantiene plena autonomía para avanzar en la elección del próximo contralor distrital, dejando sin piso las interpretaciones que llevaron a la suspensión del proceso durante las últimos meses.

La disputa institucional gira en torno a la designación del contralor para el periodo 2026–2029.Aunque existe una terna oficialmente conformada, el Concejo no avanzó en las entrevistas ni en la votación, argumentando advertencias de la Procuraduría sobre eventuales riesgos jurídicos.

En su comunicación, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública reiteró que nunca ordenó suspender el proceso: “Esta delegada no exigió anular la convocatoria; simplemente se advirtió del presunto riesgo para evitar futuras demandas ante el contencioso administrativo”.

Concejales se ausentaron

En la última sesión para escoger contralor, 15 concejales se ausentaron de la plenaria. De todos ellos, solo uno, Carlos Andrés Arias, del Partido de la U, radicó excusa formal. El resto simplemente no llegó, dejando a la ciudad sin cuórum y frenando un proceso considerado fundamental para garantizar la vigilancia del gasto público.

El entonces presidente del Concejo Distrital, Edison Lucumí, había convocado formalmente la sesión luego de varias semanas marcadas por dudas jurídicas, discusiones internas, reparos políticos y repetidos aplazamientos. La jornada estaba destinada a que los tres ternados expusieran su hoja de ruta y respondieran preguntas, paso previo a la votación definitiva que, por regla, debe poner fin al interinato en la Contraloría Distrital.

Pese a tratarse de un cargo clave para la supervisión del uso de los recursos de los caleños, únicamente seis concejales llegaron al recinto: Edison Lucumí, Ana Erazo, Roberto Ortiz, Flower Rojas, María del Carmen Londoño y Rodrigo Salazar.

Los concejales que sí estuvieron presentes lamentaron el boicot institucional y ofrecieron disculpas públicas. Roberto Ortiz afirmó: “Pido excusas a la ciudadanía por no adelantar el proceso y a los ternados que se han tomado la tarea de participar democráticamente.”

Rodrigo Salazar fue más crítico y cuestionó directamente a sus colegas ausentes: “Este es el espacio para presentar sus observaciones y dudas y no la ausencia desconociendo un proceso”.