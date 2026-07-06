Cumpleaños de Cali | Conozca la agenda de eventos con la que se celebrará sus 490 años

Santiago de Cali ya comenzó la cuenta regresiva para celebrar sus 490 años de fundación. De cara al aniversario, que se conmemorará el próximo 25 de julio, la Administración Distrital presentó la campaña “Cali se viste de empatía”, una estrategia con la que busca incentivar la participación de los ciudadanos, atraer turistas y fortalecer la economía local durante todo el mes.

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Según informó la Alcaldía, la celebración contará con una agenda de actividades culturales, deportivas, musicales y gastronómicas que se desarrollarán en distintos puntos de la ciudad. El alcalde Alejandro Eder señaló que las festividades podrían generar un impacto económico estimado entre 60.000 y 70.000 millones de pesos, impulsado principalmente por la llegada de visitantes nacionales e internacionales que beneficiarán a la hotelería, el comercio y la gastronomía.

La programación, que incluye eventos gratuitos y otros con inscripción previa, está distribuida a lo largo del mes:

Eventos realizados: La agenda abrió el pasado fin de semana con el Festival de las Chelas, el primer recorrido del Bus Turístico y un Mercado Campesino el 5 de julio. Asimismo, este lunes 6 de julio se llevó a cabo el recorrido guiado de avistamiento de aves.

La agenda abrió el pasado fin de semana con el Festival de las Chelas, el primer recorrido del Bus Turístico y un Mercado Campesino el 5 de julio. Asimismo, este lunes 6 de julio se llevó a cabo el recorrido guiado de avistamiento de aves. Domingo 12 de julio: Segundo recorrido en el Bus Turístico (requiere inscripción previa) y la carrera atlética “Mi Cali Bella 4.9K”.

Segundo recorrido en el Bus Turístico (requiere inscripción previa) y la carrera atlética “Mi Cali Bella 4.9K”. Sábado 18 de julio: Evento tecnológico y cultural Yawa Mundialista.

Evento tecnológico y cultural Yawa Mundialista. Martes 21 de julio: Jornada de muralismo urbano en el corregimiento de Pichindé.

Jornada de muralismo urbano en el corregimiento de Pichindé. Viernes 24 de julio: Encuentro musical Agua e’ Lulo Salsero.

Encuentro musical Agua e’ Lulo Salsero. Sábado 25 de julio: Recorrido patrimonial “Caminando San Antonio”, coincidiendo con el día oficial del aniversario de la capital del Valle del Cauca.

La Administración Distrital aseguró que la celebración llega en un contexto de indicadores económicos positivos para la ciudad. Según el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE), Cali registró un crecimiento del 3,2 % durante el primer trimestre de 2026, ubicándose por encima del promedio nacional, que cerró en 2,2 %.

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A esto se suma un balance favorable en el mercado laboral. En el trimestre móvil de marzo a mayo de este año, la tasa de desempleo se ubicó en 8,6 %, consolidándose como la más baja para ese periodo en cerca de dos décadas. Además, se reportó la creación de 43.600 nuevos empleos, lo que convirtió a Cali en el área metropolitana líder en generación de ocupación en el país durante dicho trimestre.

Con esta robusta agenda, las autoridades esperan que la conmemoración de los 490 años no solo una a los caleños en torno a su patrimonio, sino que funcione como un motor clave para el turismo regional.