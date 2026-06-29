Cultura, deporte, negocios y entretenimiento serán protagonistas en Cali durante el segundo semestre de 2026.

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La ciudad anunció una programación que reúne más de 40 eventos de gran formato, con los que espera atraer turistas de decenas de países y dinamizar sectores clave de su economía.

Cali fortalece su apuesta por el turismo de eventos

El turismo de eventos se ha convertido en una de las estrategias más utilizadas por las ciudades para atraer visitantes, generar empleo y promover su oferta cultural.

En ese contexto, Cali presentó la estrategia Agenda Viva 2026, una programación que reúne festivales, encuentros deportivos, ferias empresariales y actividades culturales previstas para el segundo semestre del año.

La iniciativa busca consolidar a la capital del Valle del Cauca como un destino atractivo para viajeros nacionales e internacionales.

Según la Alcaldía, la agenda contempla más de 40 eventos de alcance nacional y mundial, que permitirán fortalecer sectores como la hotelería, el comercio, la gastronomía, el transporte y las industrias creativas.

La cita es en Cali: conozca los eventos que harán vibrar la ciudad Foto: Foto: Instagram @Agenda Viva Oficial

Entre las actividades anunciadas se encuentran los 30 años del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, el Festival Mundial de Salsa, Agroexpo Cali, el Giro de Rigo, la Media Maratón de Cali, Smart City Expo y la tradicional Feria de Cali, considerada uno de los eventos culturales más importantes del país.

El alcalde Alejandro Eder señaló que este tipo de encuentros contribuyen a posicionar a la ciudad en escenarios nacionales e internacionales.

Además, generará movimiento económico a través de la llegada de turistas y el aumento de la ocupación hotelera.

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Una ciudad con tradición en grandes encuentros

La apuesta de Cali por los eventos no es nueva. Durante décadas, la ciudad ha construido una identidad ligada a la música, el deporte y las expresiones culturales.

La Feria de Cali, que se celebra desde 1957, es uno de los ejemplos más representativos de cómo una festividad puede convertirse en motor económico y atractivo turístico para toda una región

A ello se suma el reconocimiento internacional de la ciudad como capital mundial de la salsa, una condición respaldada por festivales, academias de baile y espectáculos que atraen visitantes durante todo el año.

Eventos como el Festival Mundial de Salsa y el Petronio Álvarez han contribuido a fortalecer la imagen cultural de Cali y a proyectar las tradiciones del Pacífico colombiano ante el mundo.

En el ámbito deportivo, la ciudad también ha consolidado una importante trayectoria como sede de competencias nacionales e internacionales.

El impacto económico de atraer visitantes

Diversos estudios sobre turismo de reuniones y eventos coinciden en que este sector tiene efectos directos sobre la economía local.

Esto debido al gasto de los asistentes en alojamiento, alimentación, transporte y actividades complementarias.

En el caso de Cali, la administración distrital destacó que durante 2025 la ciudad recibió más de tres millones de visitantes y que la meta para 2026 es superar esa cifra.

Uno de los eventos con mayores expectativas es Agroexpo Cali, cuya primera edición proyecta una dinámica económica superior a los 23.000 millones de pesos.

Además del beneficio económico inmediato, la realización de grandes encuentros permite fortalecer la visibilidad de la ciudad como destino turístico y de negocios.