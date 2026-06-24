Tres municipios de Santander para visitar y disfrutar en los próximos puentes festivos

El departamento de Santander es uno de los destinos turísticos más variados de Colombia. Ofrece a sus visitantes pueblos patrimoniales, parques naturales, rica gastronomía y diversidad cultural.

A continuación, tres municipios de esta región que son recomendados para visitar en los próximos puentes festivos.

Girón

Este municipio está ubicado en el Área Metropolitana de Bucaramanga, junto a Floridablanca, Piedecuesta y Lebrija.

Sus calles empedradas y antiguas, así como su arquitectura colonial marcada por casas de fachadas blancas y balcones de madera, lo llevaron a ser reconocido como Monumento Nacional de Colombia desde 1959, cuya declaratoria se oficializó en 1963.

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Otro destino de interés es el Mirador Los Guanes, que se encuentra a 10 minutos del casco urbano. Este sitio ofrece una linda panorámica hacia los cañones de los ríos Suárez, Chicamocha y Sogamoso.

Otros lugares reconocidos son la basílica menor San Juan Bautista, la plazoleta de las Nieves y su capilla de las Nieves, el parque Peralta, el malecón turístico y el mirador Sagrado Corazón.

Macavita

Este municipio se ubica a 220 kilómetros de Bucaramanga y es conocido como “el balcón de las estrellas”.

Este apodo se debe a que tiene gran vista de la Sierra Nevada de Güicán y el Parque Nacional Natural El Cocuy, que se pueden apreciar desde su parque central y el templo parroquial.

Entre sus sitios de interés más populares se destacan, en primer lugar, las cascadas de las veredas Pajarito y del Anchuelo, que cuentan con una altura de 92 y 114 metros aproximadamente.

Otro lugar importante es la piedra que se denomina de la Virgen y que posee varios petroglifos.

La laguna de Llano Grande y el Alto de los Rayos, desde donde se observan ocho municipios, también son imperdibles.

Zapatoca es uno de los pueblos más lindos para hacer turismo rural. Foto: Getty Images/iStockphoto

Zapatoca

Este municipio se encuentra a poco más de una hora de Bucaramanga y se destaca por la arquitectura de sus viviendas, con calles espaciosas y bellos zócalos.

Su temperatura promedio es de 20 grados centígrados, lo que le ha valido el sobrenombre de ‘el pueblo con clima de seda’.

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También es apodada la ‘ciudad levítica’, debido a la presencia de más de 150 sacerdotes, 200 monjas, 11 obispos y un cardenal, de acuerdo con la ONU Turismo.

Además, alberga 14 capillas y dos iglesias, las cuales se encuentran en funcionamiento y destacan por su valor arquitectónico.

Otros sitios de interés son la Calle Lengerke, la Cueva del Nitro, el mirador Los Guanes, balnearios naturales y la Casa de Ejercicios.