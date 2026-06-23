Así es el pueblo más antiguo de Norte de Santander; lo fundó un alemán y tiene encantos históricos

El departamento de Norte de Santander es un destino ideal para quienes buscan combinar historia, cultura y paisajes naturales. Este territorio alberga importantes escenarios patrimoniales relacionados con la independencia de Colombia, además de ciudades y pueblos que conservan tradiciones y arquitectura colonial.

El pueblo de Norte de Santander que exhibe bellas fachadas blancas y calles empedradas; un destino lleno de historia

Sumado a su valor histórico, esta región del país cautiva por la diversidad de sus atractivos naturales que están representados en montañas, páramos, cascadas y reservas ecológicas en donde los viajeros pueden desarrollar actividades como ecoturismo.

Este departamento cuenta con 40 municipios y el más antiguo fue fundado en 1531 y está ubicado a 2.700 metros sobre el nivel del mar, con un clima promedio de 14 grados centígrados.

Se trata de Santo Domingo de Silos o simplemente Silos, el cual fue fundado por el alemán Ambrosio Alfinger, después de explorar el territorio que forma hoy la antigua provincia de Ocaña.

El Puente Caraba, en el municipio de Silos. Foto: Alcaldía Municipal de Silos/API.

Se dice que para ese entonces existía en ese lugar una pequeña población indígena y en 1550, con la llegada de los curas doctrineros, se inició la cristianización de la región. Fueron construidas varias capillas, siendo la más importante la de Zaquetá, que se encontraba a medio kilómetro de la actual localidad.

Lugares de interés

En este pueblo se conserva su arquitectura y diferentes puntos que son históricos, como el templo parroquial, construido en el año de 1875, máximo centro del culto y fervor religioso de los habitantes de este pueblo. Está dedicado a Santo Domingo de Silos, patrono del municipio, y a las advocaciones marianas de Nuestra Señora de la Candelaria.

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Otro de sus atractivos es el parque principal, declarado bien de interés cultural departamental, dentro del cual se encuentra una pila de agua, construida en el año 1920, según información de la Alcaldía Municipal de Silos.

La Esquina del Matacho, uno de los sitios históricos de Silos, Norte de Santander. Foto: Alcaldía Municipal de Silos/API.

A estos encantos se suma la Esquina del Matacho, que es comparada con la casa del Florero en Bogotá. Allí se dio lectura al bando del inca Tupac Amaru en el año 1781, lo que dio inicio a los movimientos revolucionarios en América, indica la información oficial.

Así mismo, está el Puente sobre el río Carabá, declarado Bien de Interés Cultural y construido sobre el río que lleva el mismo nombre en el año 1623, el cual comunicaba la provincia con el centro del país.

Otros encantos son el Salto de la Honda, la Cueva de Perico y la Tapia, la Capilla del Señor del Humilladero, las aguas termales del corregimiento de Babega y las Cavernas del Picacho, Pataqui, La Muralla y Loata.