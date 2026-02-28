Turismo

Así es el pueblo de Norte de Santander catalogado como la ‘cuna del café’ en Colombia

SEMANA llegó a esta población cafetera para conocer los relatos, testimonios y prácticas que hacen parte de la identidad local.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

28 de febrero de 2026, 12:31 p. m.
Este pueblo mantiene tradiciones de su identidad cultural y religiosa.
Este pueblo mantiene tradiciones de su identidad cultural y religiosa. Foto: SEMANA

El municipio de Salazar de las Palmas, en el departamento de Norte de Santander, es reconocido por su tradición religiosa vinculada a la Virgen de Belén y por su relación histórica con el origen del cultivo del café en Colombia.

Hasta esta población cafetera llegó SEMANA para conocer los relatos, testimonios y prácticas que hacen parte de la identidad local.

Norte de Santander reveló el logo que los identificará como Marca Región a nivel nacional e internacional

Mayra Elizabeth Rincón Sierra, oriunda del municipio, explicó que Salazar es conocido como la ‘cuna del café’ y que su historia también está marcada por la aparición de la Virgen de Belén, un hecho que, según la tradición, ocurrió cuando la india Catalina observó un lienzo con la imagen mariana mientras lavaba ropa.

Eso hizo que Salazar se convirtiera hoy día en un centro principal del turismo religioso. Nuestra identidad es el tema mariano. Viene muchísima gente, tanto de la región como a nivel nacional; incluso extranjeros han venido a visitarnos. La gente viene a pagarle promesas a la Virgen. Muchísimas. Estuve todas estas placas, más todas las que se han perdido, más todas las que ya se han deteriorado, así como milagritos. La gente viene a agradecerle a la Virgen por los favores recibidos. Vienen muchas personas con temas de salud, con sus problemas cotidianos”, señaló Rincón Sierra en SEMANA.

Turismo

El destino cafetero de Antioquia donde las populares chivas fueron declaradas patrimonio inmaterial del municipio

Turismo

¿Qué hacer en Medellín este fin de semana? Actividades imperdibles para realizar en el corazón de la ciudad

Turismo

El país sudamericano que ha registrado una importante caída en el número de visitantes extranjeros; estas son las razones

Turismo

A una hora de Cali, el destino ideal para descansar y dejarse encantar por los pequeños detalles

Turismo

Turismo en Colombia: estos son los departamentos que tuvieron un importante incremento de visitantes en el último año

Turismo

El pueblo santandereano que tiene nombre de animal, un mágico rincón para hacer senderismo y disfrutar de lindos paisajes

Turismo

El pueblo de Caldas reconocido por su arquitectura y bellos paisajes, un acogedor destino a tres horas de Manizales

Arte

La Federación Nacional de Cafeteros presenta nueva marca ‘La cuna del café 2026’ en Norte de Santander

Turismo

Esta es la ciudad de Colombia donde reposa el monumento a Cristo Rey más antiguo del país

Arte

Norte de Santander reveló el logo que los identificará como Marca Región a nivel nacional e internacional

El lienzo original se conserva en la capilla de la Virgen de Belén, ubicada en el parque principal de Salazar, donde también reposan los restos de la india Catalina.

Salazar de las Palmas, Norte de Santander.
Entre las prácticas asociadas a la devoción se encuentran rituales como dar siete vueltas a los siete chorritos y llevar agua bendita. Foto: SEMANA

Por su parte, el alcalde de este municipio, Juan Carlos Baibor Rojas, relató en SEMANA que en mayo de 2024 sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) y que actualmente se encuentra en recuperación.

Esta es la ciudad de Colombia donde reposa el monumento a Cristo Rey más antiguo del país

“Vengo en recuperación, ya pues estoy mucho mejor y ya organizado, pero muy contento con la voluntad que hizo la Virgen de Belén de concederme ese milagro de que no me quedaran secuelas (...) La verdad que yo aprendí a orar en ese mayo, porque uno en las oraciones anteriormente, uno pedía cosas que no vienen al caso; sinceramente, yo aprendí agradeciéndole a ella todas las cosas que ha hecho por mí. Y cómo oraba, yo le pedía, yo colocaba en manos de ella mi salud, yo colocaba en manos de ella todas las cosas que sucedieran ahí en adelante. Eso ha sido un testimonio maravilloso de mi vida”, afirmó.

Además de su tradición religiosa, el municipio es identificado como el lugar donde el sacerdote Francisco Romero promovió el cultivo de café entre sus feligreses en el siglo XVI.

Salazar de las Palmas, Norte de Santander.
Parque princioal y sendero a la virgen. Foto: SEMANA

“Salazar es la cuna del café, porque el presbítero Francisco Romero, cuando era sacerdote acá, trajo el café y él colocaba a sus feligreses, después de que se confesaban, o sea, no les decía, oren, no les decía nada, sino siembren tantas plantas de café, y así fue que se organizó el café en Colombia”, indicó el alcalde en SEMANA.

Actualmente, Salazar de las Palmas mantiene estas tradiciones como parte de su identidad cultural y religiosa, donde en época de Semana Santa cientos de feligreses llegan hasta este municipio para adorar a la Virgen de Belén.

Más de Turismo

Andes, Antioquia

El destino cafetero de Antioquia donde las populares chivas fueron declaradas patrimonio inmaterial del municipio

Medellín combina naturaleza, arte, historia y vida nocturna en un solo recorrido por el corazón de la ciudad, ideal para disfrutar cualquier fin de semana.

¿Qué hacer en Medellín este fin de semana? Actividades imperdibles para realizar en el corazón de la ciudad

Manta, la ciudad costera de Ecuador a donde viajó el presidente Petro y que era controlada por los Choneros, estructura de alias Fito.

El país sudamericano que ha registrado una importante caída en el número de visitantes extranjeros; estas son las razones

Yotoco, Valle del cauca

A una hora de Cali, el destino ideal para descansar y dejarse encantar por los pequeños detalles

Playa Cinto, Magdalena, una de las más tranquilas de Colombia

Turismo en Colombia: estos son los departamentos que tuvieron un importante incremento de visitantes en el último año

El guacamayo, Santander

El pueblo santandereano que tiene nombre de animal, un mágico rincón para hacer senderismo y disfrutar de lindos paisajes

Parroquia de Pácora, Caldas

El pueblo de Caldas reconocido por su arquitectura y bellos paisajes, un acogedor destino a tres horas de Manizales

Cultivo de café

El pueblo cafetero que enamora con su historia, naturaleza y tradición; un paraíso entre montañas a dos horas de Pereira

Cajamarca, Tolima

El destino colombiano de clima cálido donde le rinden homenaje a la arracacha; ideal para disfrutar de aguas termales y un volcán

Noticias Destacadas