Esta es la ciudad de Colombia donde reposa el monumento a Cristo Rey más antiguo del país

En el marco del lanzamiento de la Marca Región Norte de Santander, el monumento a Cristo Rey fue presentado como uno de los lugares representativos dentro de la estrategia de posicionamiento territorial orientada a fortalecer la identidad, competitividad y visibilidad del departamento ante Colombia y el mundo.

Norte de Santander oficializa su Marca Región, fortaleciendo su identidad territorial

La iniciativa fue liderada por la Gobernación de Norte de Santander, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Cúcuta y financiada con recursos del Sistema General de Regalías.

Monumento a Cristo Rey en Cúcuta Foto: Captura Google Maps

Durante el recorrido cultural, Julián Blanco, creador de la empresa Cúcuta Turismo, se refirió a la importancia histórica y turística del monumento.

“En cuanto a Cristo Rey, es el segundo Cristo más antiguo de la región, de esta zona del continente en Latinoamérica, el primero a nivel nacional. Fue construido en el año 1947, tiene muchos elementos simbólicos. El basamento que mencionaba, en asociación a una antigua iglesia, antes del terremoto que también les manifestaba en 1875. El Cristo es un boyacense, tiene 40 metros de altura y se reconoce como el más antiguo del país”, explicó Blanco.

El monumento está ubicado en el barrio La Cabrera, un sector tradicional de Cúcuta. Según indicó, el lugar fue objeto de una intervención en 2018, cuando se adelantaron adecuaciones para su consolidación como destino turístico.

La iniciativa fue liderada por la Gobernación de Norte de Santander, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Cúcuta. Foto: Suministrada a SEMANA / Gobernación de Norte de Santander

“Se le hizo una intervención bastante oportuna, digamos que se comienza a pensar el sitio a través de la óptica del turismo. Entonces, hoy se evidencia en los laterales del Cristo infraestructura de turismo. Nada de esto existía, ni el colorido de las escaleras, ni la zona de baños”, señaló.

Blanco también destacó el significado espiritual y social del sitio. “Somos católicos y el Cristo, digamos, la postura del Cristo lo evidencia. Pero más allá del Cristo en sí mismo, es el espacio como destino turístico”, afirmó.

Añadió que, tras la intervención, el flujo de visitantes aumentó: “Del 2018 para acá, es como que se resignifica Cristo Rey. Entonces, comienza a tomar esa valoración como sitio de preferencia (…) Pero ahorita, pues, se convierte en un sitio de preferencia y donde el ambiente de seguridad sea por sí solo”.