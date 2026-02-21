Turismo

Esta es la ciudad de Colombia donde reposa el monumento a Cristo Rey más antiguo del país

El Cristo Rey de Cúcuta fue referente turístico en el lanzamiento de la Marca Región Norte de Santander.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

21 de febrero de 2026, 5:48 p. m.
El monumento Cristo Rey es una de las megaobras de las que ya disfrutan los habitantes de Cúcuta y sus turistas.
El monumento Cristo Rey es una de las megaobras de las que ya disfrutan los habitantes de Cúcuta y sus turistas. Foto: David Amado

En el marco del lanzamiento de la Marca Región Norte de Santander, el monumento a Cristo Rey fue presentado como uno de los lugares representativos dentro de la estrategia de posicionamiento territorial orientada a fortalecer la identidad, competitividad y visibilidad del departamento ante Colombia y el mundo.

Norte de Santander oficializa su Marca Región, fortaleciendo su identidad territorial

La iniciativa fue liderada por la Gobernación de Norte de Santander, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Cúcuta y financiada con recursos del Sistema General de Regalías.

Monumento a Cristo Rey en Cúcuta
Monumento a Cristo Rey en Cúcuta Foto: Captura Google Maps

Durante el recorrido cultural, Julián Blanco, creador de la empresa Cúcuta Turismo, se refirió a la importancia histórica y turística del monumento.

“En cuanto a Cristo Rey, es el segundo Cristo más antiguo de la región, de esta zona del continente en Latinoamérica, el primero a nivel nacional. Fue construido en el año 1947, tiene muchos elementos simbólicos. El basamento que mencionaba, en asociación a una antigua iglesia, antes del terremoto que también les manifestaba en 1875. El Cristo es un boyacense, tiene 40 metros de altura y se reconoce como el más antiguo del país”, explicó Blanco.

Turismo

Así es el pueblo colombiano que tiene emblemático puente con más de un siglo de historia; es monumento nacional

Arte

Norte de Santander reveló el logo que los identificará como Marca Región a nivel nacional e internacional

Turismo

El encantador pueblo vallecaucano con tradición cafetera, un destino ideal para la práctica del parapente a tres horas de Cali

Turismo

El pueblo antioqueño reconocido por su producción de papa, un destino con potencial para el ecoturismo a más de una hora de Medellín

Turismo

Los encantos del ‘balcón florido’ del Eje Cafetero, un pequeño paraíso de lindos paisajes que cada vez más turistas quieren visitar

Turismo

A menos de una hora de Bogotá: El encantador pueblo de Cundinamarca que tiene un sitio ideal para el ecoturismo y la aventura

Turismo

Así es la ‘capital mundial del maíz’, un destino con más de 480 años de historia para visitar en Santander

Turismo

Ecoparque Cristo Rey en Cali estrena nuevo sendero: una joya natural que simboliza el renacer de la ciudad

Cultura

Oración milagrosa para agradecer por hoy, jueves 28 de septiembre de 2023

Tecnología

¿La segunda venida de Cristo a la Tierra, causará el fin del mundo?, IA revela inquietante predicción

El monumento está ubicado en el barrio La Cabrera, un sector tradicional de Cúcuta. Según indicó, el lugar fue objeto de una intervención en 2018, cuando se adelantaron adecuaciones para su consolidación como destino turístico.

La iniciativa fue liderada por la Gobernación de Norte de Santander, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Cúcuta.
La iniciativa fue liderada por la Gobernación de Norte de Santander, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Cúcuta. Foto: Suministrada a SEMANA / Gobernación de Norte de Santander

“Se le hizo una intervención bastante oportuna, digamos que se comienza a pensar el sitio a través de la óptica del turismo. Entonces, hoy se evidencia en los laterales del Cristo infraestructura de turismo. Nada de esto existía, ni el colorido de las escaleras, ni la zona de baños”, señaló.

Blanco también destacó el significado espiritual y social del sitio. “Somos católicos y el Cristo, digamos, la postura del Cristo lo evidencia. Pero más allá del Cristo en sí mismo, es el espacio como destino turístico”, afirmó.

Añadió que, tras la intervención, el flujo de visitantes aumentó: “Del 2018 para acá, es como que se resignifica Cristo Rey. Entonces, comienza a tomar esa valoración como sitio de preferencia (…) Pero ahorita, pues, se convierte en un sitio de preferencia y donde el ambiente de seguridad sea por sí solo”.

Más de Turismo

Honda, Colombia

Así es el pueblo colombiano que tiene emblemático puente con más de un siglo de historia; es monumento nacional

Beto Meneses, gerente del proyecto Marca Región Norte de Santander.

Norte de Santander reveló el logo que los identificará como Marca Región a nivel nacional e internacional

Ansermanuevo tiene varios atractivos turísticos que vale la pena conocer.

El encantador pueblo vallecaucano con tradición cafetera, un destino ideal para la práctica del parapente a tres horas de Cali

La Unión, Antioquia

El pueblo antioqueño reconocido por su producción de papa, un destino con potencial para el ecoturismo a más de una hora de Medellín

Balboa, Risaralda

Los encantos del ‘balcón florido’ del Eje Cafetero, un pequeño paraíso de lindos paisajes que cada vez más turistas quieren visitar

Vista aérea de Cota - Cundinamarca

A menos de una hora de Bogotá: El encantador pueblo de Cundinamarca que tiene un sitio ideal para el ecoturismo y la aventura

Ocurrió en la vereda Llano de San Juan de Chipatá, Santander.

Así es la ‘capital mundial del maíz’, un destino con más de 480 años de historia para visitar en Santander

a

Turista estadounidense se sorprendió con los centros comerciales de Colombia: “Nunca había visto un piso entero dedicado a eso”

Puerto Boyacá

Ubicado a orillas del río Magdalena: así es el pueblo boyacense que en el pasado se llamó Puerto Reyes, ideal para la aventura

Noticias Destacadas