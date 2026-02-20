Cultura

Norte de Santander reveló el logo que los identificará como Marca Región a nivel nacional e internacional

Más que un símbolo visual, la Marca Región se plantea como una expresión colectiva destinada.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

20 de febrero de 2026, 7:55 p. m.
Beto Meneses, gerente del proyecto Marca Región Norte de Santander.
Foto: Prensa Marca Región Norte de Santander

Un derroche de sabor, cultura, gastronomía, arte, identidad y patrimonio se vivió en la noche del 19 de febrero en la ciudad de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander.

Desde el restaurante Spezia se llevó a cabo el evento del lanzamiento de la Marca Región Norte de Santander, el cual da inicio a una etapa significativa para este territorio fronterizo.

Norte de Santander oficializa su Marca Región, fortaleciendo su identidad territorial

Esta iniciativa estuvo liderada por la Gobernación de Norte de Santander con el apoyo de la Cámara de Comercio de Cúcuta como una estrategia de posicionamiento territorial orientada a fortalecer su identidad, competitividad y visibilidad.

Lanzamiento de la Marca Región Norte de Santander.
Foto: Prensa Marca Región Norte de Santander

A partir de ahora, esta región será reconocida a nivel nacional e internacional con un logo específico que permitirá identificar a los ciudadanos, campesinos y empresarios con el sello nortesantandereano.

El logo simboliza tradición, cultura y productividad de aquellos caficultores que día a día demuestran la grandeza del departamento al producir café y exportarlo al país.

“Su compromiso, dedicación y profundo amor por Norte de Santander son la fuerza que nos impulsa a seguir construyendo un departamento próspero, con desarrollo y lleno de oportunidades para todos. Cuando trabajamos unidos por nuestra tierra, no hay meta que no podamos alcanzar”, dijo el gobernador William Villamizar.

William Villamizar, gobernador de Norte de Santander.
Foto: Prensa Marca Región Norte de Santander

Más que un símbolo visual, la Marca Región se plantea como una expresión colectiva destinada a ser apropiada por todos los nortesantandereanos, como un emblema compartido de identidad, pertenencia y proyección.

Hoy contamos con una herramienta estratégica que nos permitirá hablarle al país y al mundo con un mensaje claro, auténtico y compartido”, expresó Beto Meneses, gerente del proyecto Marca Región Norte de Santander.

El valor de este logo se consolidará en la medida en que la ciudadanía, los sectores productivos y las instituciones lo apropien y lo conviertan en un referente activo y representativo del territorio.

Este es el logo de la Marca Región Norte de Santander.
Foto: Prensa Marca Región Norte de Santander

“Marca Región es una plataforma para visibilizar el talento, la productividad y la capacidad empresarial de Norte de Santander ante escenarios nacionales e internacionales”, manifestó Sergio Castillo Galvis, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta.

Cientos de ciudadanos se dieron cita en este evento para disfrutar de artistas de talla nacional, como lo fue la presentación de las cantantes Marbelle y Shaira en medio del lanzamiento.

