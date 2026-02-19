Cúcuta

Norte de Santander oficializa su Marca Región, fortaleciendo su identidad territorial

Dubán Jesús Villamizar Ardila

19 de febrero de 2026, 6:58 p. m.
La iniciativa fue liderada por la Gobernación de Norte de Santander, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Cúcuta.
Tras un proceso técnico, participativo e interinstitucional, el departamento de Norte de Santander consolidó este 19 de febrero oficialmente su Marca Región, una estrategia de posicionamiento territorial orientada a fortalecer su identidad, competitividad y visibilidad ante Colombia y el ámbito internacional.

La iniciativa fue liderada por la Gobernación de Norte de Santander, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Cúcuta y financiada con recursos del Sistema General de Regalías.

El proyecto surgió a partir de un estudio integral que analizó dinámicas sociales, económicas y culturales en las distintas subregiones del departamento integradas por 40 municipios.

