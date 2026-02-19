Norte de Santander oficializa su Marca Región, fortaleciendo su identidad territorial

Tras un proceso técnico, participativo e interinstitucional, el departamento de Norte de Santander consolidó este 19 de febrero oficialmente su Marca Región, una estrategia de posicionamiento territorial orientada a fortalecer su identidad, competitividad y visibilidad ante Colombia y el ámbito internacional.

La iniciativa fue liderada por la Gobernación de Norte de Santander, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Cúcuta y financiada con recursos del Sistema General de Regalías.

El proyecto surgió a partir de un estudio integral que analizó dinámicas sociales, económicas y culturales en las distintas subregiones del departamento integradas por 40 municipios.

A solo cinco horas de Cúcuta: este es uno de los pueblos más antiguos de Colombia, famoso por su arquitectura y bellos paisajes

De acuerdo con la información oficial, el diagnóstico permitió identificar atributos diferenciales, valores colectivos y sectores estratégicos que constituyen la base conceptual y narrativa de la marca. El proceso incluyó espacios de participación con empresarios, gremios, academia, instituciones, medios de comunicación y ciudadanía.

“Hoy no presentamos solo un logo, presentamos una visión de futuro. Esta iniciativa demuestra que cuando un territorio se reconoce a sí mismo, puede proyectarse con claridad, orgullo y competitividad. Esta marca es el resultado de escuchar a nuestra gente y de creer firmemente en el potencial de nuestro departamento”, indicó William Villamizar Laguado, gobernador de Norte de Santander, en la rueda de prensa de esta iniciativa.

Según los promotores, la construcción colectiva permitió validar percepciones, fortalecer el sentido de pertenencia y estructurar una identidad territorial coherente y representativa.

“Las regiones que se posicionan son aquellas que construyen relatos sólidos y coherentes. Marca Región es una plataforma para visibilizar el talento, la productividad y la capacidad empresarial de Norte de Santander ante escenarios nacionales e internacionales”, manifestó Sergio Castillo Galvis, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta.

La Marca Región se proyecta como una herramienta de desarrollo orientada a articular discursos, potenciar ventajas competitivas y consolidar una narrativa común que posicione al departamento como un territorio de productividad, talento y oportunidades.

“Este proceso demuestra que la identidad no se diseña, se construye colectivamente. Hoy contamos con una herramienta estratégica que nos permitirá hablarle al país y al mundo con un mensaje claro, auténtico y compartido”, expresó Beto Meneses, gerente del proyecto Marca Región Norte de Santander.

Los impulsores señalaron que, más que un símbolo visual, la Marca Región busca ser apropiada por la ciudadanía, los sectores productivos y las instituciones como un referente común del territorio.

Sobre las 7:00 de la noche de este jueves será revelado oficialmente el logo que identificará a partir de ahora este departamento a nivel nacional e internacional.