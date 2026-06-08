Cúcuta se une en homenaje a Cristian Herrera: convocan nueva velatón tras su asesinato

Durante el puente festivo, habitantes de Cúcuta participaron en distintas jornadas de homenaje para recordar la vida y trayectoria del periodista Cristian Herrera. Las actividades, realizadas mediante velatones en varios sectores de la ciudad, reunieron a colegas, familiares, amigos y ciudadanos que expresaron su solidaridad tras su muerte.

Masacre en Soledad, Atlántico: tres personas muertas y cuatro más heridas tras ataque a un establecimiento comercial

De acuerdo con fuentes de la Policía, Herrera perdió la vida el pasado sábado en un hecho violento ocurrido hacia el mediodía en el barrio Quinta Oriental. Según versiones preliminares, el comunicador se encontraba visitando a algunos familiares cuando fue atacado con arma de fuego.

El último adiós del periodista, reconocido por su trabajo en la cobertura de temas judiciales en Norte de Santander, fue este lunes, 8 de junio, en la funeraria Los Olivos, donde se llevaron a cabo los actos fúnebres en su honor. En medio de una velación y una misa celebrada en horas de la tarde, colegas, allegados, amigos y autoridades acompañaron a la familia de la víctima.

La UNAM y los egresados del programa de Comunicación Social de la universidad se solidarizaron tras el asesinato de Cristian Herrera en Cúcuta. Foto: Defensoría del Pueblo

Aunque, la primera jornada de homenaje tuvo lugar en la Catedral de San José, donde familiares, colegas, representantes de distintas instituciones y miembros de la Policía Metropolitana se congregaron para rendir tributo al comunicador.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, Cristian Herrera había sido objeto de múltiples amenazas en contra de su vida. Incluso, contaba con un esquema de protección; sin embargo, esta medida no logró impedir que hombres armados atentaran contra él el pasado sábado.

Herrera era parte del consejo directivo de la FLIP. Foto: Diario La Opinión

El periodista colaboraba con diversos medios de comunicación de Bucaramanga y Cúcuta. Entre tanto, la Fiscalía General de la Nación asumió la investigación para esclarecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables.

Nueva velatón este martes, 9 de junio

Ante la conmoción que ha generado el asesinato del periodista, organizaciones de prensa, colegas y ciudadanos promovieron una nueva jornada de homenaje para este martes, 9 de junio, en el parque Santander. La actividad, programada para las 9 de la mañana, busca mantener viva la memoria del comunicador y enviar un mensaje de solidaridad a sus familiares, al tiempo que se reclama justicia.

Defensoría del Pueblo rechaza asesinato de Steven Portillo Gómez, funcionario de la entidad en el departamento de Caldas

Los organizadores invitaron a los asistentes a portar una vela blanca, una flor blanca y carteles con mensajes que exijan verdad y justicia. Bajo el lema “Cristian no será olvidado”, la concentración también pretende rechazar los actos de violencia contra los trabajadores de la comunicación y defender la libertad de prensa.