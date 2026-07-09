Grave atentado con explosivos a aeropuerto de Tibú, en Norte de Santander, deja tres personas heridas

El aeropuerto de Tibú, en Norte de Santander, fue objeto de un atentado con explosivos, hechos en los que tres miembros del equipo de seguridad y vigilancia resultaron heridos y fueron remitidos a centros asistenciales.
Noticia en desarrollo...
La Aeronáutica Civil, y organismos de seguridad, evalúan el alcance total de los daños materiales.
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El aeropuerto de Tibú, en Norte de Santander, fue objeto de un atentado con explosivos, hechos en los que tres miembros del equipo de seguridad y vigilancia resultaron heridos y fueron remitidos a centros asistenciales.
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