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Grave atentado con explosivos a aeropuerto de Tibú, en Norte de Santander, deja tres personas heridas

La Aeronáutica Civil, y organismos de seguridad, evalúan el alcance total de los daños materiales.

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Redacción Semana
9 de julio de 2026 a las 6:03 p. m.
Aeropuerto de Tibú, en Norte de Santander, atacado con explosivos.
Aeropuerto de Tibú, en Norte de Santander, atacado con explosivos. Foto: Redes sociales.

El aeropuerto de Tibú, en Norte de Santander, fue objeto de un atentado con explosivos, hechos en los que tres miembros del equipo de seguridad y vigilancia resultaron heridos y fueron remitidos a centros asistenciales.

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