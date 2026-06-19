Ilegales atacan con drones y explosivos una iglesia cristiana en Tibú: un niño muerto y al menos 6 heridos

Los ataques con drones cargados de explosivos por parte de los grupos armados ilegales en las regiones de Colombia no han cesado. En la vereda Gaitán, zona rural de Tibú, en Norte de Santander, un niño de 10 años murió y seis personas más terminaron lesionadas en medio de un ataque de este tipo.

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De acuerdo con la información que se ha conocido, este hecho terrorista se dio en medio de la violenta confrontación entre el frente 33 de las disidencias de las Farc y la guerrilla del ELN.

Estos dos grupos ilegales se disputan el territorio con fines ilegales que tienen que ver con el narcotráfico, entre otras prácticas que financian la guerra.

Entretanto, las comunidades viven en el horror por las reglas que estos grupos imponen sobre las comunidades, pero también cuando llegan a llevarse a los menores de edad a formar parte de sus filas.

En esta zona de Colombia fue asesinado hace unas semanas el soldado profesional Aldair Bermúdez Rodríguez, en medio de un ataque perpetrado por el ELN.

Los hechos se presentaron en la madrugada de este domingo, 24 de mayo, en el sector conocido como Barco La Silla, en zona rural del municipio de Tibú, tras un ataque a las unidades militares.

Guerrilla del ELN. Foto: Guillermo Torres / Semana

La institución explicó que el ataque se perpetró mediante el empleo de aeronaves no tripuladas, más conocidas como drones, cargadas con explosivos que sorprendieron a las tropas del Batallón de Operaciones Terrestres n.° 10.

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En medio del ataque terrorista se registraron otros siete militares heridos, los cuales fueron evacuados en aeronaves de la institución y la Fuerza Aeroespacial Colombiana hacia la ciudad de Cúcuta, donde reciben atención.

“El Ejército Nacional rechaza el empleo de medios y métodos de guerra no convencionales mediante drones acondicionados con explosivos, los cuales generan daños indiscriminados que no solo afectan a la Fuerza Pública, sino que también ponen en riesgo a la población civil”, señaló la institución en un comunicado a la opinión pública.