Ataque del ELN con drones en Tibú, Norte de Santander, deja un soldado asesinado y siete más heridos

El Ejército Nacional confirmó el asesinato del soldado profesional Aldair Bermúdez Rodríguez, en medio de un ataque perpetrado por estructuras del grupo criminal del ELN en el municipio de Tibú, Norte de Santander.

Retén ilegal del ELN en vía de Tibú, Norte de Santander, desata combate con el Ejército

Los hechos se presentaron en la madrugada de este domingo, 24 de mayo, en el sector conocido como Barco La Silla, en zona rural del municipio de Tibú, tras un ataque a las unidades militares.

La institución explicó que el ataque se perpetró mediante el empleo de aeronaves no tripuladas, más conocidas como drones, cargadas con explosivos que sorprendieron a las tropas del Batallón de Operaciones Terrestres n.⁰ 10.

En medio del ataque terrorista se registraron otros siete militares heridos, los cuales fueron evacuados en aeronaves de la institución y la Fuerza Aeroespacial Colombiana hacia la ciudad de Cúcuta, donde reciben atención.

“El Ejército Nacional rechaza el empleo de medios y métodos de guerra no convencionales mediante drones acondicionados con explosivos, los cuales generan daños indiscriminados que no solo afectan a la Fuerza Pública, sino que también ponen en riesgo a la población civil”, señaló la institución en un comunicado a la opinión pública.

De acuerdo con el Ejército, este ataque indiscriminado que le costó la vida a un uniformado se presentó como retaliación por las operaciones militares desarrolladas el día anterior en el sector de La Llana.

Según aclaró la institución, las tropas sostuvieron combates contra integrantes de esta estructura armada ilegal en esta zona, frustrando el actuar delictivo en la vía Cúcuta-Tibú, donde integrantes del ELN habrían resultado afectados.

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“Como institución lamentamos el asesinato de nuestro soldado profesional. De manera inmediata, se activaron los protocolos institucionales y el acompañamiento interdisciplinario para brindar apoyo integral a sus familiares en este difícil momento”, informó el Ejército Nacional.

Pese a los lamentables hechos, la institución confirmó que continuará con el desarrollo de operaciones contra el ELN en esta zona del país.

Precisamente, este sábado, 23 de mayo, la comunidad alertó a las tropas del Batallón de Operaciones Terrestres n.⁰ 10 de la Fuerza de Tarea Vulcano, que varios integrantes del ELN habían instalado un reten ilegal en zona rural del municipio de Tibú, en Norte de Santander.

La comunidad denunció la presencia de un reten ilegal en zona rural de Tibú, Norte de Santander. Foto: Segunda División del Ejército Nacional

Lo particular es que los militares del Ejército también se encontraban realizando un puesto de control vial sobre esa zona, lo que generó una reacción inmediata en contra de los guerrilleros, que intentaban imponer la autoridad en ese municipio colombiano.

Cuando los militares llegaron a verificar la situación fue que se desató el enfrentamiento contra los integrantes de ese grupo armado ilegal, quienes terminaron huyendo del lugar.