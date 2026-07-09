Así fue la captura de un ciudadano que habría cometido actos obscenos en el baño de mujeres: Policía habló

Por medio de redes sociales se difundió un video donde agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá escoltaban a un hombre acusado de realizar actos obscenos. En las imágenes conocidas por SEMANA, parece que los hechos habrían sucedido en el centro comercial Plaza de las Américas, ubicado en el suroccidente de la capital del país.

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Según testimonios recolectados por el canal Citytv, el señalado ingresó al baño de mujeres del establecimiento comercial. En ese espacio se encontraban tres mujeres, quienes se percataron de la presencia del hombre y de las acciones que realizaba mientras observaba a las personas presentes.

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Denuncia y reacción de las autoridades

Los testimonios recopilados por el medio de comunicación indicaron que las afectadas informaron de inmediato la situación al equipo de seguridad privada. Los vigilantes del centro comercial notificaron el caso a la línea de emergencia, solicitando la presencia de la fuerza pública en el lugar de los hechos.

Posteriormente, uniformados adscritos a la Estación de Policía de Kennedy acudieron al sitio para detener al individuo. SEMANA conoció el reporte oficial de las autoridades, el cual detalla el procedimiento judicial y los cargos que afrontará el detenido.

El reporte de la Policía Metropolitana

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que el hecho se presentó aproximadamente a las 11:25 de la mañana del pasado lunes 6 de julio. Las patrullas de atención fueron alertadas sobre la situación registrada en el interior del establecimiento, donde el personal de seguridad privada ya mantenía retenido al ciudadano.

El señalado habría realizado actos obscenos en el baño de mujeres. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

La institución policial agregó en su reporte que, según lo manifestado por los testigos, el hombre realizaba acciones catalogadas como obscenas. Por este motivo, los uniformados capturaron al implicado por el presunto delito de injurias por vías de hecho, dejándolo a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.

SEMANA se abstiene de difundir los videos que circulan en redes sociales debido al uso de palabras soeces y la protección de la privacidad.

Finalmente, el señalado tendrá que responder ante las autoridades competentes por lo acontecido. Sin embargo, no se tiene conocimiento de si se estableció en su contra.