Transmilenio es uno de los sistemas de transporte masivo más utilizados por los bogotanos en la actualidad. Este moviliza cerca de 2 millones de personas diarias, y aunque para muchos es un sistema clave para la movilidad en la ciudad, otros aseguran que está a punto de colapsar, dado el hacinamiento, la inseguridad y otros problemas estructurales.

Uno de los problemas que se viven de manera constante en este sistema es el del acoso sexual hacia mujeres. Recientemente, se conoció la historia de una joven que fue acosada, al parecer, por un menor de 17 años mientras ambos se transportaban en un articulado.

Son recurrentes los casos de acoso en Transmilenio. | Foto: Guillermo Torres / Semana

De acuerdo a lo relatado por la mujer, a través de su cuenta de X, todo comenzó cuando tomó el alimentador 10-8 (Olarte Tímiza) e intentó tomar asiento al lado de una muchacha que ―dijo― amablemente la ayudó y fue testigo de lo que pasó. Denuncia que un joven de 17 años le tocó un glúteo.

La mujer aseguró que tras detectar una actitud sospechosa del menor, intentó hacerse cerca del conductor. Sin embargo, el sujeto habría aprovechado para hacer tocamientos indebidos.

La víctima relató que el hombre introdujo sus dedos en su pantalón, en la parte de los glúteos, y tras esos hechos, la reacción de la mujer fue contundente: “Empecé a gritarle muchas cosas, empecé a gritarle que era un violador, un depravado”, indicó al medio Infobae.

Cada vez se conocen más casos de acoso sexual contra mujeres en Transmilenio | Foto: Alcaldía de Bogotá (bogota.gov.co) /Getty Images

Luego de ello, la mujer también procedió a agredirlo físicamente. Tras los hechos, los pasajeros se comunicaron con la Policía, que llegó inmediatamente al lugar, detuvo al joven ―que al parecer tenía unos 17 años― e indicaron a la afectada cómo se debía dar el procedimiento.

El presunto agresor habría sido trasladado a una comisaría de familia o una URI, sin embargo, esto es desconocido para la joven. La denuncia formal fue instaurada esa misma noche a través de la ‘Línea Púrpura’ y con acompañamiento psicológico.

La mujer ya presentó una denuncia formal. | Foto: Guillermo Torres / Semana