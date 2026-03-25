En la antesala de las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia, la Registraduría Nacional habilita diferentes mecanismos para facilitar la inscripción de ciudadanos y la actualización de datos en el censo electoral. Estas jornadas buscan garantizar la participación y evitar, tanto contratiempos, como el abstencionismo el día de las elecciones.

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Por esta razón, la entidad anunció la realización de jornadas móviles de inscripción en los portales de TransMilenio, donde los ciudadanos podrán cambiar o actualizar su puesto de votación. La medida estará vigente del 25 al 31 de marzo de 2026 en nueve portales del sistema.

De acuerdo con la información oficial, difundida a través de un comunicado, los puntos habilitados corresponden a los siguientes portales: El Dorado, Usme, 80, Norte, Américas, Suba, 20 de Julio, Sur y Tunal. En estos puntos se prestará el servicio en un horario de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Cambio de puesto de votación para elecciones presidenciales se puede hacer en portales de TransMilenio. Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

La Registraduría hizo énfasis en que este trámite es gratuito (por lo que no requiere de ningún cobro a un tercero o la participación de un intermediario) y está dirigido principalmente a ciudadanos que hayan cambiado su lugar de residencia, regresado al país de manera permanente o que cuenten con cédulas expedidas antes de 1988 y aún no estén incluidos en el censo electoral.

Asimismo, la entidad recordó que el 31 de marzo es la fecha límite para realizar el cambio de puesto de votación con miras a las elecciones presidenciales previstas para el 31 de mayo de 2026, según lo establecido en el calendario electoral.

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La Registraduría aclaró también que quienes ya realizaron este trámite durante las elecciones de Congreso no deben repetir el proceso para las presidenciales, lo que busca evitar duplicidad en la información del censo.

Además de estas jornadas en TransMilenio, el trámite puede realizarse en otros puntos habilitados en la ciudad, incluyendo 83 lugares de inscripción ubicados en espacios estratégicos y 29 registradurías auxiliares, lo que amplía la cobertura del servicio.

La ciudad cuenta con 83 lugares de inscripción, ubicados en espacios estratégicos y 29 registradurías auxiliares. Foto: Colprensa - Catalina Olaya)

Para facilitar la consulta del lugar de votación, la entidad dispuso canales digitales como su página web oficial www.registraduria.gov.co y un chatbot institucional en WhatsApp, donde los ciudadanos pueden verificar su información electoral.

Estas jornadas hacen parte de la estrategia institucional para garantizar la actualización del censo electoral en Bogotá, en un proceso previo a uno de los eventos democráticos más relevantes del país. Con la habilitación de estos puntos en el sistema de transporte masivo, las autoridades buscan facilitar el acceso al trámite y promover la participación ciudadana en las próximas elecciones.