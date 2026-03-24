Bogotá

Cómo recuperar saldo en la tarjeta de TransMilenio: conozca el paso a paso y más beneficios

El sistema de transporte masivo bogotano tiene una serie de beneficios para los usuarios que algunos ciudadanos no conocen.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

24 de marzo de 2026, 12:41 p. m.
TransMilenio ofrece estas herramientas para sus usuarios.
TransMilenio ofrece estas herramientas para sus usuarios. Foto: Daniel Reina

Los usuarios de TransMilenio en Bogotá pueden recuperar el saldo de su tarjeta TuLlave en caso de pérdida o robo, siempre y cuando esté personalizada, siguiendo un proceso definido por el sistema de transporte.

¿Adiós a la tarjeta TuLlave? El plan para integrar el pago del Metro y TransMilenio en Bogotá

La empresa de transporte reveló que el primer paso es reportar de inmediato la pérdida o hurto de la tarjeta. Este trámite se puede hacer a través de la línea telefónica (601) 4824304, disponible todos los días entre las 5:00 a. m. y las 11:00 p. m.

Los pasajes deben ser activados cada mes en las tarjetas TuLlave personalizadas.
Las tarifas diferenciales varían para los diferentes ciudadanos. Foto: Alcaldía de Bogotá

Una vez se realiza el reporte, el sistema procede a bloquear la tarjeta al cierre de la operación diaria, lo que evita que terceros utilicen el saldo disponible.

El siguiente paso, según TransMilenio, es adquirir una nueva tarjeta en un punto de personalización autorizado. Para esto, el usuario debe presentar su documento de identidad y comprar el plástico, proceso necesario para poder trasladar el saldo anterior.

Bogotá

TransMilenio de la 68: cada vez más cerca de su entrega; este es el avance de la obra

Bogotá

Tragedia en una casa de Bogotá: hombre habría asesinado a su esposa y sus dos hijastras; la Policía entregó detalles

Bogotá

Megaobra bajo tierra en Bogotá: ¿Cómo funcionará el nuevo túnel que conectará la av. 68 con las Américas?

Bogotá

¿Lluvias en Bogotá?, pronóstico del clima en la capital para el 24 de marzo

Bogotá

Se conocen nuevos detalles de cómo habría muerto Mayerli, hermana de Dilan Cruz: ya hay hipótesis

Bogotá

Gustavo Petro asegura que el Zarco Aldinever, de la Segunda Marquetalia y quien dio la orden de matar a Miguel Uribe Turbay, “actuaba bajo otras órdenes”

Bogotá

Atentado contra Miguel Uribe Turbay iba a ser en otro punto de Bogotá: “Tocó cancelar la logística, hay mucho visaje por aquí”

Cali

¿Qué pasó con las fuentes de Cali? El triste rastro del abandono en los íconos de la ciudad

Vehículos

Motociclistas que utilicen cámaras en los cascos podrían enfrentarse a dura sanción

Vehículos

Pico y placa en Bogotá: atentos conductores a la rotación de la medida este miércoles 25 de marzo

Posteriormente, el usuario puede recuperar el dinero que tenía cargado. Desde TuLlave explican que este proceso se realiza en dispositivos automáticos ubicados en estaciones y portales, donde se debe insertar la nueva tarjeta y seleccionar la opción de “transacciones virtuales” y luego “reembolso”.

.
La integración busca facilitar los desplazamientos diarios en la capital. Foto: puhimec - stock.adobe.com

La entidad también advierte que este beneficio aplica únicamente para tarjetas personalizadas. Por lo que la tarjeta básica o anónima (sin personalización) no permite la recuperación del saldo en caso de pérdida o robo, ya que no está asociada a los datos del usuario.

Beneficios de la tarjeta personalizada de TransMilenio

El sistema TuLlave señala que la personalización es clave para acceder a beneficios como la protección del saldo, el viaje a crédito y los descuentos por transbordo.

Pasajes gratis en TransMilenio: así puede activar sus recargas de marzo en las estaciones

TransMilenio señala que adultos mayores, personas con discapacidad y otros grupos priorizados pueden obtener descuentos en el valor del pasaje, siempre y cuando cuenten con una tarjeta personalizada activa.

Otro de los beneficios es la posibilidad de acceder al viaje a crédito. Esta herramienta permite a los usuarios ingresar al sistema de transporte incluso cuando no cuentan con saldo suficiente en su tarjeta. El sistema solo acredita dos pasajes como máximo; además, los ciudadanos deben reponer el saldo en su próxima recarga.

Los usuarios pueden consultar su historial de viajes y recargas a través de canales oficiales, lo que permite un mayor control sobre el uso del sistema.

El incremento que entra en vigencia es de $350 pesos.
Estos beneficios están disponibles para todos los ciudadanos. Foto: TransMilenio