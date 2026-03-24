Cómo recuperar saldo en la tarjeta de TransMilenio: conozca el paso a paso y más beneficios

Los usuarios de TransMilenio en Bogotá pueden recuperar el saldo de su tarjeta TuLlave en caso de pérdida o robo, siempre y cuando esté personalizada, siguiendo un proceso definido por el sistema de transporte.

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La empresa de transporte reveló que el primer paso es reportar de inmediato la pérdida o hurto de la tarjeta. Este trámite se puede hacer a través de la línea telefónica (601) 4824304, disponible todos los días entre las 5:00 a. m. y las 11:00 p. m.

Las tarifas diferenciales varían para los diferentes ciudadanos. Foto: Alcaldía de Bogotá

Una vez se realiza el reporte, el sistema procede a bloquear la tarjeta al cierre de la operación diaria, lo que evita que terceros utilicen el saldo disponible.

El siguiente paso, según TransMilenio, es adquirir una nueva tarjeta en un punto de personalización autorizado. Para esto, el usuario debe presentar su documento de identidad y comprar el plástico, proceso necesario para poder trasladar el saldo anterior.

Posteriormente, el usuario puede recuperar el dinero que tenía cargado. Desde TuLlave explican que este proceso se realiza en dispositivos automáticos ubicados en estaciones y portales, donde se debe insertar la nueva tarjeta y seleccionar la opción de “transacciones virtuales” y luego “reembolso”.

La integración busca facilitar los desplazamientos diarios en la capital. Foto: puhimec - stock.adobe.com

La entidad también advierte que este beneficio aplica únicamente para tarjetas personalizadas. Por lo que la tarjeta básica o anónima (sin personalización) no permite la recuperación del saldo en caso de pérdida o robo, ya que no está asociada a los datos del usuario.

Beneficios de la tarjeta personalizada de TransMilenio

El sistema TuLlave señala que la personalización es clave para acceder a beneficios como la protección del saldo, el viaje a crédito y los descuentos por transbordo.

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TransMilenio señala que adultos mayores, personas con discapacidad y otros grupos priorizados pueden obtener descuentos en el valor del pasaje, siempre y cuando cuenten con una tarjeta personalizada activa.

Otro de los beneficios es la posibilidad de acceder al viaje a crédito. Esta herramienta permite a los usuarios ingresar al sistema de transporte incluso cuando no cuentan con saldo suficiente en su tarjeta. El sistema solo acredita dos pasajes como máximo; además, los ciudadanos deben reponer el saldo en su próxima recarga.

Los usuarios pueden consultar su historial de viajes y recargas a través de canales oficiales, lo que permite un mayor control sobre el uso del sistema.