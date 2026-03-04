¿Adiós a la tarjeta TuLlave? El plan para integrar el pago del Metro y TransMilenio en Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) publicó esta semana la apertura de un proceso para licitar el desarrollo de un nuevo sistema de recaudo denominado Sistema Interoperable de Recaudo, que busca articular distintos medios tecnológicos de pago dentro del transporte capitalino.

¿En qué punto están las obras del deprimido de la calle 100 con avenida Suba y qué falta? Esta es la fecha de entrega del proyecto

La licitación, identificada como LP-10-2026, fue socializada con empresas interesadas en integrar operadoras de recaudo, entidades financieras y proveedores tecnológicos, según el anuncio oficial replicado por medios locales.

Durante el espacio se presentará el alcance del proceso, sus componentes y el marco general de implementación, como parte del compromiso con la transparencia y la participación del sector.

¿Qué otros procesos maneja TransMilenio para los próximos años?

Aunque iniciativas similares han sido objeto de discusiones en el contexto de la modernización del transporte público, este cambio se da en un momento de expansión de la infraestructura de movilidad de Bogotá. A partir de 2027 y 2028, se proyecta la entrada en operación del Regiotram de Occidente y la primera línea del Metro de Bogotá, obras de gran escala que complementan el actual sistema integrado de transporte, que incluye las troncales de TransMilenio y las rutas del SITP.

Según la Secretaría de Movilidad, el propósito de este proyecto es unificar e integrar los medios de pago para que un mismo instrumento, en este caso la tarjeta TuLlave, con el fin de que funcione en múltiples modos de transporte, dejando de forma única este método para todos los pagos.

La tarjeta TuLlave es actualmente el medio de pago principal para validar pasajes en el sistema TransMilenio y en rutas del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). Cuando el usuario personaliza esta tarjeta, adquiere beneficios que no están disponibles en la tarjeta básica —como transbordo gratuito dentro de un tiempo determinado, viajes a crédito y recuperación de saldo en caso de pérdida—, según la información oficial de la entidad operador.

La tarjeta TuLlave es actualmente el medio de pago principal para validar pasajes en el sistema TransMilenio y en rutas del SITP. Foto: Alcaldía de Bogotá

La unificación de recaudo podría facilitar la movilidad de los usuarios al permitir que la misma tarjeta opere en el Metro de Bogotá y el Regiotram de Occidente sin barreras tecnológicas, aspecto que la administración distrital ha destacado como uno de los objetivos centrales de este proceso. Esta obra proyecta su inicio de operaciones para octubre de 2027, conectando a municipios como Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá con la estación central del metro en la calle 26.

El avance hacia un esquema interoperable de recaudo representa una etapa adicional en la transformación del transporte público local, que ha contado con inversiones y ajustes en servicios, tarifas y acceso en los últimos años.