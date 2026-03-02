Bogotá

¿En qué punto están las obras del deprimido de la calle 100 con avenida Suba y qué falta? Esta es la fecha de entrega del proyecto

Estas obras han sufrido sanciones y retrasos, por lo que no se entregarán este año.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
2 de marzo de 2026, 6:00 p. m.
El deprimido es un megaproyecto de 520 metros
El deprimido es un megaproyecto de 520 metros Foto: Tomada Alcaldía de Bogotá

En Bogotá se han adelantado las obras del deprimido ubicado en la calle 100 con avenida Suba, el cual hace parte del Grupo 8 de la troncal de TransMilenio de la avenida 68. Estas obras, a la fecha, cuentan con un 69 % de ejecución desde su inicio, en febrero de 2021, de acuerdo con un reporte del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

Buenas noticias para Bogotá: IDU confirma el avance de importante vía en la capital; tuvo avance en tiempo récord

La reciente actualización de los avances se publicó el pasado sábado, 28 de febrero.

“Esta infraestructura será exclusiva para TransMilenio y permitirá conectar la troncal avenida 68 con la troncal de la avenida Suba, mejorando la movilidad en este punto estratégico de la ciudad”, asegura un comunicado de la Alcaldía de Bogotá.

Conexiones del deprimido

La Alcaldía de Bogotá establece que:

Bogotá

Sujetos hallados dentro de fábrica de explosivos en Bogotá, que pertenecería al ELN, fueron enviados a prisión

Medellín

Anuncian apertura gradual de la vía Medellín-Bogotá tras derrumbe que mantuvo bloqueado el tramo durante una semana

Bogotá

¿Qué se esconde detrás del incremento en el secuestro extorsivo en Bogotá? Alcalde Galán responde

Bogotá

Semana de manifestaciones en Bogotá previas al 8M: fechas, horarios y recorridos de las marchas del 2 al 8 de marzo de 2026

Bogotá

Los nuevos códigos QR y la estrategia con la que el Distrito pretende frenar la avanzada de los paseos millonarios en Bogotá

Bogotá

Adiós a los trancones en punto clave de la ciudad: el anuncio del IDU que cambiará su viaje por la AutoNorte

Bogotá

Cortes de agua para este martes 3 y miércoles 4 de marzo: lista de barrios completa. ¿Está el suyo?

Finanzas

Marzo llega con miles de vacantes activas en Bogotá: conozca si su perfil aplica

Deportes

Se escuchó el clamor: esta ciudad recibirá a la Selección Colombia en su despedida para el Mundial 2026

Bogotá

Así fue la recuperación del puente de la Calle 100; 300 metros de mayor tranquilidad para los transeúntes

  • Los buses de TransMilenio que vengan por la troncal avenida Suba en sentido norte a sur pasarán por el deprimido. Asimismo, los que vengan desde el norte podrán tomar el giro hacia el oriente a través de este paso a desnivel.
  • Los buses de TransMilenio que vengan del grupo 9, en sentido oriente–norte, ingresarán al deprimido y continuarán hacia la derecha por la avenida Suba sin cruzar a nivel.
  • Los buses de TransMilenio que vienen por la avenida 68 (grupo 7) circularán a nivel hacia el oriente. Antes de llegar a la AutoNorte, contarán con un retorno operacional que les permitirá incorporarse al deprimido y continuar su recorrido hacia la avenida Suba.
Tumban puente de Bogotá con más de tres décadas de historia; así avanza el TransMilenio por la 68

Este deprimido es una megaestructura de 520 metros para el uso exclusivo de los buses de transporte público. Actualmente, se están realizando excavaciones profundas, entre 4 y 8 metros, sobre la calle 100; además, se están llevando a cabo los acabados del espacio público en la esquina nororiental.

x
Se estima que la entrega sea en el segundo semestre del 2027. Foto: Tomada Alcaldía de Bogotá

El fin de semana, más de 160 personas trabajaron en labores como “la excavación mecánica del ramal central sur; el vaciado de concreto en las vigas corona del ramal central-oriental (elementos estructurales que unen y refuerzan la parte superior de los muros); y el armado de acero en las vigas del ramal oriental (instalación de moldes temporales que dan forma al concreto), para seguir avanzando de manera continua en la estructura”, según la Alcaldía.

Habrá siete meses de trancón en el norte de Bogotá por este cierre vial

“Entre los principales avances del grupo: a la fecha, se han construido más de 7.100 metros cuadrados de espacio público”, agrega la información distrital. “Además, avanza la ejecución de calzadas mixtas, que ya completan 2,72 kilómetros por carril, y de calzadas exclusivas de TransMilenio, con 2,35 kilómetros por carril construidos, fortaleciendo este corredor clave para la movilidad de la ciudad”.

Este proyecto estaba estimado para que se entregara en el 2026, pero las estimaciones actuales le apuntan al segundo semestre del 2027, debido a retrasos previos y procesos de sanciones que enfrentó el contratista.

“El director del IDU aseguró que la av. 68 registra un avance total del 77,04 % con corte al 23 de febrero de 2026. Cabe recordar que el proyecto fue recibido en 42,57 % de ejecución en enero de 2024″, agregó la Alcaldía.

Más de Bogotá

Presuntos explosivistas del ELN fueron aviados a prisión.

Sujetos hallados dentro de fábrica de explosivos en Bogotá, que pertenecería al ELN, fueron enviados a prisión

Derrumbe de grandes magnitudes obstruyó la calzada a la altura del km 50 del tramo Santuario-Caño Alegre.

Anuncian apertura gradual de la vía Medellín-Bogotá tras derrumbe que mantuvo bloqueado el tramo durante una semana

Galán explica "aumento" del secuestro extorsivo en Bogotá.

¿Qué se esconde detrás del incremento en el secuestro extorsivo en Bogotá? Alcalde Galán responde

Marcha dia mujer

Semana de manifestaciones en Bogotá previas al 8M: fechas, horarios y recorridos de las marchas del 2 al 8 de marzo de 2026

Nueva estrategia contra el paseo millonario

Los nuevos códigos QR y la estrategia con la que el Distrito pretende frenar la avanzada de los paseos millonarios en Bogotá

Pronto reabrirán carriles en la AutoNorte, obras tienen un avance de 95 %.

Adiós a los trancones en punto clave de la ciudad: el anuncio del IDU que cambiará su viaje por la AutoNorte

x

Cortes de agua para este martes 3 y miércoles 4 de marzo: lista de barrios completa. ¿Está el suyo?

Las autoridades recomendaron un refuerzo de la vacuna para quienes planean viajar al exterior.

Sarampión en Colombia: Bogotá dice que hay que reforzar las medidas en el país para frenar el regreso de la enfermedad

Más de 8.600 ofertas de empleo, 200 especiales para mujeres.

Ojo al dato: más de 8.600 vacantes se abren en Bogotá esta semana; así puede postularse

Noticias Destacadas