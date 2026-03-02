En Bogotá se han adelantado las obras del deprimido ubicado en la calle 100 con avenida Suba, el cual hace parte del Grupo 8 de la troncal de TransMilenio de la avenida 68. Estas obras, a la fecha, cuentan con un 69 % de ejecución desde su inicio, en febrero de 2021, de acuerdo con un reporte del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

Buenas noticias para Bogotá: IDU confirma el avance de importante vía en la capital; tuvo avance en tiempo récord

La reciente actualización de los avances se publicó el pasado sábado, 28 de febrero.

“Esta infraestructura será exclusiva para TransMilenio y permitirá conectar la troncal avenida 68 con la troncal de la avenida Suba, mejorando la movilidad en este punto estratégico de la ciudad”, asegura un comunicado de la Alcaldía de Bogotá.

En el grupo 8 de la av. 68 (calle 100 con av. Suba) no paramos 💪



Los fines de semana también trabajamos desde antes de que salga el sol. Ya entregamos el puente vehicular y avanzamos en los nuevos deprimidos, que conectarán la calle 100 con la av. Suba.



Más de 4000…

Conexiones del deprimido

La Alcaldía de Bogotá establece que:

Los buses de TransMilenio que vengan por la troncal avenida Suba en sentido norte a sur pasarán por el deprimido. Asimismo, los que vengan desde el norte podrán tomar el giro hacia el oriente a través de este paso a desnivel.

Los buses de TransMilenio que vengan del grupo 9, en sentido oriente–norte, ingresarán al deprimido y continuarán hacia la derecha por la avenida Suba sin cruzar a nivel.

Los buses de TransMilenio que vienen por la avenida 68 (grupo 7) circularán a nivel hacia el oriente. Antes de llegar a la AutoNorte, contarán con un retorno operacional que les permitirá incorporarse al deprimido y continuar su recorrido hacia la avenida Suba.

Este deprimido es una megaestructura de 520 metros para el uso exclusivo de los buses de transporte público. Actualmente, se están realizando excavaciones profundas, entre 4 y 8 metros, sobre la calle 100; además, se están llevando a cabo los acabados del espacio público en la esquina nororiental.

Se estima que la entrega sea en el segundo semestre del 2027. Foto: Tomada Alcaldía de Bogotá

El fin de semana, más de 160 personas trabajaron en labores como “la excavación mecánica del ramal central sur; el vaciado de concreto en las vigas corona del ramal central-oriental (elementos estructurales que unen y refuerzan la parte superior de los muros); y el armado de acero en las vigas del ramal oriental (instalación de moldes temporales que dan forma al concreto), para seguir avanzando de manera continua en la estructura”, según la Alcaldía.

“Entre los principales avances del grupo: a la fecha, se han construido más de 7.100 metros cuadrados de espacio público”, agrega la información distrital. “Además, avanza la ejecución de calzadas mixtas, que ya completan 2,72 kilómetros por carril, y de calzadas exclusivas de TransMilenio, con 2,35 kilómetros por carril construidos, fortaleciendo este corredor clave para la movilidad de la ciudad”.

Este proyecto estaba estimado para que se entregara en el 2026, pero las estimaciones actuales le apuntan al segundo semestre del 2027, debido a retrasos previos y procesos de sanciones que enfrentó el contratista.

“El director del IDU aseguró que la av. 68 registra un avance total del 77,04 % con corte al 23 de febrero de 2026. Cabe recordar que el proyecto fue recibido en 42,57 % de ejecución en enero de 2024″, agregó la Alcaldía.