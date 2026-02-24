Bogotá

Habrá siete meses de trancón en el norte de Bogotá por este cierre vial

Este cierre forma parte de los arreglos que se vienen dando para mejorar la movilidad en este punto de la ciudad.

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

24 de febrero de 2026, 9:42 a. m.
Esta importante vía sufrirá un cierre que afectará la movilidad.
Esta importante vía sufrirá un cierre que afectará la movilidad. Foto: X @OmarOrostegui / Freepik / Montaje: Semana

El corredor de la carrera séptima es uno de los ejes principales de tránsito desde el centro hacia el norte de Bogotá, el cual ha sido objeto de múltiples proyectos de infraestructura en los últimos años para adaptar su uso tanto a vehículos particulares como a transporte público masivo y mejorar así la movilidad.

El desarrollo de estas obras se enmarca en el proyecto integral del corredor de la carrera séptima, que pretende extender y adecuar este eje de transporte entre las calles 99 y 200, con carriles exclusivos para buses, ciclorrutas y espacios peatonales que conecten con la red de transporte masivo del Distrito.

Las obras empezaron el sábado y ya han producido afectaciones al ritmo habitual de tráfico. La Secretaría Distrital de Movilidad autorizó el cierre de un carril exclusivo en la carrera séptima, en el tramo entre las calles 121 y 119, en sentido norte-sur, con el objetivo de permitir la ejecución de las obras de construcción previstas en ese sector del corredor vial.

Las adecuaciones al corredor vial de la Séptima producirán mayores tiempos de espera en trancones.
Las adecuaciones al corredor vial de la séptima producirán mayores tiempos de espera en trancones. Foto: Tomada de X @OmarOrostegui

Esta restricción operará las 24 horas del día y se mantendrá por un periodo estimado de siete meses, conforme al cronograma de trabajo presentado por el contratista a cargo.

Las autoridades distritales han indicado que los otros dos carriles de la calzada occidental permanecerán habilitados para los vehículos particulares y transporte público, con el fin de garantizar la continuidad del flujo vehicular en el sentido norte-sur por la séptima. Con esta medida busca equilibrar la ejecución de las obras con la movilidad de los habitantes y viajeros que circulan por la zona.

Dentro de los ajustes al sistema urbano, el paradero 173A01 del transporte público, el cual estaba ubicado originalmente en el andén occidental entre las calles 123 y 121, fue trasladado 100 metros hacia el norte de su ubicación actual para facilitar el embarque y desembarque de pasajeros durante la fase de obras, según información oficial de la Alcaldía de Bogotá.

x
La recuperación de las vías se trabaja desde el 22 de diciembre. Foto: Composición SEMANA | Suministrado por UMV

La intervención en la séptima hace parte de un plan de obras que abarca varios tramos y responde a la necesidad de mejorar la movilidad urbana en la ciudad de Bogotá, donde diariamente transitan miles de personas entre distintas localidades de la capital.

El corredor de la carrera séptima no es el único punto en donde se están realizando adecuaciones, debido a que, en la avenida Boyacá con Primero de Mayo, el corredor de la avenida 68 y la Caracas también se ha visto afectada la movilidad habitual.

