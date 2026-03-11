Autopista Norte, colapsada por accidente entre camión y camioneta; las lluvias empeoran la movilidad

Aproximadamente sobre las 5:00 a. m. de este miércoles 11 de marzo, un camión y una camioneta protagonizaron un choque en la Autopista Norte con calle 222, lo que ha complicado el ingreso a la capital de la república.

El accidente, junto con las lluvias y los charcos, ha colapsado el tráfico y el atasco se extiende por varias calles porque, a causa del choque, dos de los tres carriles de la vía están bloqueados.

Por el momento, las autoridades de tránsito intentan regular el tráfico para que la movilidad fluya en esta crucial vía que da acceso a la capital y han recomendado a los conductores movilizarse por la carrera Séptima, corredor que también comienza a presentar congestión.

En los videos compartidos en redes sociales se observa a una camioneta Ford estacionada sobre el carril derecho, producto del choque, con sus vidrios rotos y la parte frontal afectada; más adelante, en el centro de la calzada, se encuentra el tractocamión que la impactó, razón por la cual el único paso hacia Bogotá se está dando por el carril izquierdo.

“A 100 metros, delante del retorno de San Viator, encontramos un 942 a la hora entre un vehículo particular y un camión, lo cual está haciendo congestión en sentido norte-sur; pérdida de dos carriles. Tenemos movilidad a un solo carril en el punto”, confirmó uno de los agentes de tránsito presentes en el sector.

Las autoridades recomiendan tomar la Carrera Séptima para evitar la Autopista Norte. Foto: Cortesía

Recomendaciones para conducir bajo la lluvia

En esta época de lluvias es común que disminuya la visibilidad y se produzcan encharcamientos, por lo que hay que prestar especial atención a lo que ocurra en las vías.

Lo primero que hay que señalar es que es necesario estar atento a las indicaciones de las autoridades locales, pues en ellas se alerta sobre accidentes, encharcamientos o sucesos que pueden desencadenar congestión.

De igual forma, hay que extremar las medidas de seguridad, por lo que es necesario revisar algunos componentes del vehículo para no llevarse sorpresas en el camino.

Reducir la velocidad

Este es el primer punto a tener en cuenta: no se puede manejar a la misma velocidad que cuando hay condiciones soleadas, de buena visibilidad y con piso seco.

Según el Instituto Nacional de Vías (Invías), es necesario reducir la velocidad y aumentar la distancia de frenado, debido a que se puede presentar el llamado hidroplaneo, que sucede cuando las llantas del carro pierden contacto con el asfalto por una delgada capa de agua.

Llantas en óptimas condiciones

Son el elemento clave para garantizar que la lluvia no afecte la seguridad; revise que no estén lisas, que cumplan con las medidas del labrado para garantizar la evacuación del agua mientras ruedan y que estén con la presión correcta para tener una estabilidad adecuada.

Hay que hacerse visible

Es bueno activar las luces cuando la lluvia impida la visibilidad; esto permitirá que otros vehículos lo vean. De igual forma, si se trata de una precipitación de amplias magnitudes, se puede circular con las luces estacionarias encendidas.

Manejar bajo la lluvia puede ser un desafío Foto: Getty Images

Si el agua no permite avanzar y lo obliga a estacionarse, lo mejor es hacerlo en un lugar seguro y con estas señales activadas.

Ojo a las frenadas imprevistas

Es claro que, ante la baja visibilidad y la dificultad para controlar el vehículo por las lluvias, no es prudente realizar giros abruptos o frenadas inesperadas. Por esta razón, es mejor conservar un mismo carril, disminuir la velocidad y no realizar maniobras arriesgadas.

Sistemas de limpiabrisas

Es clave mantener en óptimas condiciones el sistema de limpiaparabrisas, pues, de ser necesario, será el que le permita mantener el panorámico limpio para poder avanzar.

De igual forma, hay que hacer lo propio con el desempañador trasero, delantero y de espejos retrovisores; de lo contrario, experimentará serias dificultades para continuar con la marcha.