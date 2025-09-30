El truco infalible para que los vidrios del carro no se empañen: el ingrediente está en su cocina y es común en el almuerzo

Conducir bajo la lluvia puede convertirse en un reto cuando los vidrios del auto comienzan a empañarse, reduciendo la visibilidad y aumentando el riesgo de accidente.

Por ello, además de extremar las precauciones en carretera y revisar el estado de los neumáticos, es fundamental prestar atención al parabrisas y las lunas del vehículo, ya que su correcta limpieza y mantenimiento pueden marcar la diferencia en condiciones meteorológicas adversas.

Para evitar que el agua se adhiera al cristal, el usuario de TikTok Pongámoslo a Prueba (@pongamoslo_a_prueba) ha puesto a prueba un truco casero que se ha popularizado en redes sociales: frotar una papa sobre el parabrisas.

Algunos expertos recomiendan aplicar algunos productos especiales de limpieza para repeler el agua en caso de lluvia. | Foto: Getty Images

En su vídeo, el creador de contenido la parte por la mitad y la restriega sobre la mitad del cristal, dejando la otra parte sin tratar para comprobar la diferencia. “No creía que fuera a funcionar ni para atrás”, exclama sorprendido al ver el resultado.

El secreto de este método reside en el almidón de la papa, que crea una capa protectora sobre el cristal y actúa como repelente de agua. Esta película invisible impide que las gotas de lluvia se adhieran, permitiendo que resbalen con mayor facilidad y mejorando la visibilidad.

Además, este truco se puede aplicar tanto en el interior del parabrisas, para evitar el empañamiento por humedad, como en el exterior, para repeler la lluvia.

Además de la papa, existen otros métodos caseros utilizados tradicionalmente para evitar el empañamiento de los cristales del coche:

Champú para el pelo: Aplicar una pequeña cantidad con un paño seco y extenderlo uniformemente sin aclarar con agua. Este método es común entre buceadores para evitar que las gafas se empañen bajo el agua.

Crema de afeitar: Funciona de manera similar al champú. Se debe aplicar una fina capa sobre el cristal y retirar el exceso con un paño seco.

Jabón en pastilla: Frotar el jabón sobre la superficie y pulir con un paño limpio para eliminar restos.

para eliminar restos. Pasta de dientes: Aplicar una fina capa y retirar el excedente con un paño seco ayuda a evitar la acumulación de vaho.

Vidrio empañado | Foto: Getty Images

Aire frío o caliente para desempañar los vidrios del carro

Si el conductor opta por los métodos tradicionales como las herramientas de las que dispone el vehículo, la duda siempre está entre si lo mejor es usar aire caliente o aire frío para desempañar los vidrios.

Si se utiliza aire caliente, los resultados se podrían ver más rápido, pues el calor dirigido hacia los cristales eleva su temperatura haciendo que se evapore la humedad que impide la visibilidad.

De igual forma, la temperatura al interior del vehículo se podría equilibrar con la del exterior, evitando que se vuelvan a empañar los cristales.

Ventajas del aire caliente:

Rápida eliminación del empañamiento.

Ayuda a mantener una temperatura cómoda dentro del vehículo.

Reduce la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior del auto, evitando futuras condensaciones.

¿Qué pasa si se usa aire frío para desempañar los vidrios?

El aire frío también puede utilizarse para eliminar el empañamiento de los vidrios. Lo que hace el aire frío es eliminar la humedad dentro del auto, por lo que ya no se generaría la condensación que cubre los cristales.

La claridad y transparencia de los cristales es clave para la seguridad vial. | Foto: Getty Images

Sin embargo, no basta sol con prender el desempañador, pues hay que activar el aire acondicionado para que el efecto sea casi que inmediato, pues entre más fría la temperatura del aire, mucho más rápido se obtienen los resultados.

Ventajas del aire frío: