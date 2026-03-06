Colapso en Chía por manifestantes que bloquean punto estratégico e impiden tránsito hacia Bogotá y Cajicá

Los habitantes de Chía, que usualmente viajan a Bogotá en horas de la mañana, se encuentran atrapados en su municipio por cuenta de un bloqueo protagonizado por empresarios del sector de los bares, que denuncian persecución por parte de la alcaldía municipal.

El bloqueo se realiza en la Avenida Pradilla, a la altura de la glorieta de Jumbo y McDonald’s, la cual permite la salida de vehículos hacia la autopista norte para tomar hacia Bogotá y Cajicá.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran la congestión que se vive tanto para el ingreso y la salida del municipio por cuenta de los manifestantes que se dieron cita en este punto estratégico para la movilidad de Chía y de municipios aledaños.

Los bloqueos comenzaron sobre las 4:50 de la mañana y son protagonizados por comerciantes de establecimientos nocturnos que exigen hablar con el alcalde Leonardo Donoso, a quien señalar de promover una persecución contra sus negocios, de hecho, en las pancartas exhibidas por los inconformes se lee “por un comercio libre de persecución”.

Hasta el momento, ni la Alcaldía de Chía ni el alcalde Donoso se han manifestado y los comerciantes están esperando para que sus denuncias sean atendidas, pues aseguran que los constantes operativos y controles que se vienen haciendo están afectando sus ingresos económicos.