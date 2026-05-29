Chía se convertirá en epicentro regional de música de bandas: más de 2.500 artistas de ocho países en el Festival Ciudad de la Luna

Durante tres días, el municipio de Chía, Cundinamarca, será el epicentro musical de América Latina, con el Festival Internacional de Bandas Marciales Ciudad de la Luna. El evento, que tendrá lugar entre el 6 y el 8 de junio, reunirá a más de 2.500 artistas, 40 bandas y delegaciones de ocho países, consolidándose como uno de los encuentros culturales más importantes del año y referente del movimiento bandístico en la región.

El certamen, que atraerá a 15.000 asistentes, no es solo un espectáculo musical: es la historia de una idea que nació en un salón de clases y creció hasta cruzar fronteras. Su impulsora, la rectora del Liceo Lunita de Chía, Elizabet Barrera Sierra, creadora y directora del festival, comenzó este proyecto como una iniciativa educativa en su colegio. Hoy, ese sueño pedagógico es un evento de escala regional que conecta talento, disciplina y cultura de Colombia con agrupaciones de México, Guatemala, Salvador, Honduras y Venezuela, entre otros países.

Durante los tres días de evento, Chía será escenario de desfiles, presentaciones y encuentros culturales Foto: Liceo Lunita de Chia/ A.P.I

A Barrera, el festival le ha valido reconocimientos, como el que recibió en enero pasado en Honduras: el Premio a la Excelencia otorgado por el Movimiento Bandístico Latinoamericano, un galardón que destaca su trabajo en la formación de jóvenes y la construcción de tejido social a través de la música. Junto a ella, el director musical del festival, Víctor Quintero, ha sido pieza clave en la articulación artística de un evento que cada año amplía su alcance y propuesta. Bajo su batuta musical y el liderazgo organizativo de Barrera, el festival ha logrado integrar agrupaciones de distintas regiones de Colombia y del continente en una misma plataforma de encuentro y diálogo cultural.

Durante los tres días de evento, Chía será escenario de desfiles, presentaciones y encuentros culturales que, además del impacto simbólico, generarán un movimiento significativo en el turismo y la economía local. El municipio se posiciona así como un punto estratégico en el mapa cultural de Latinoamérica, capaz de convocar audiencias, artistas e instituciones de múltiples países.

“El festival es la prueba de que los sueños que nacen en el aula pueden transformar territorios completos”, afirma Barrera, cuyo colegio recibió este año el Premio a la Excelencia Educativa en España, de la Fundación Gala Acción Social, por su modelo de educación integral y transformadora.

Más que evocar y celebrar la música, el Festival Internacional de Bandas Marciales Ciudad de la Luna cuenta una historia de liderazgo, resiliencia y visión. Si quiere conocer la programación completa, siga las redes sociales del Liceo Lunita de Chía en Instagram.